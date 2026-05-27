LOL – Last One Laughing: 10 Comedians, ein Raum und eine einfache Regel – Wer lacht, verliert

The 7th season of the popular comedy show "LOL – Last One Laughing" features 10 comedians who compete against each other in a closed room, with the goal of making their opponents laugh. The show follows the same format as previous seasons, with the exception of the host, who will be participating in the challenge for the first time. The winner will receive a prize of 50,000 Euros, which will be donated to a charitable organization. The show will be moderated, commented on, and strictly enforced by the host, who will use his tricks to create additional comedic moments. The show will be broadcast in 2026, with only 9 participants officially confirmed.

10 Comedians, ein Raum und eine einfache Regel: Wer lacht, verliert. Auch in der 7. Staffel von "LOL – Last One Laughing" treffen wieder bekannte Gesichter aus der Comedy-Szene aufeinander.

Dabei verfolgen sie nur ein Ziel: die anderen Kandidaten zum Lachen zu bringen! Was das Konzept hinter dem Erfolgsformat ist, wer an der 7. Staffel teilnimmt und wann sie startet, lesen Sie hier. Auch in der 7.

Staffel bleibt das Grundprinzip des Erfolgsformats unverändert: 10 Kandidaten treten in einem geschlossenen Raum gegeneinander an, mit einer einfachen, aber gnadenlosen Regel: Wer lacht, fliegt raus. Dabei haben die Teilnehmer zwei Leben und scheiden erst nach dem zweiten Lachen aus. Ziel ist es somit, als letzte Person ernst zu bleiben und den Sieg und das Preisgeld von 50.000 Euro für sich zu sichern. Dieses wird in der Regel an eine gemeinnützige Organisation gespendet.

Foto: Amazon MGM Studios Die Teilnehmer werden dabei kontinuierlich von Kameras beobachtet, während sie versuchen, ihre Kollegen gezielt zum Lachen zu bringen, etwa durch Stand-up-Einlagen, Improvisation oder spontane Aktionen. Gleichzeitig müssen sie selbst jede Regung kontrollieren, denn bereits ein Schmunzeln kann das Aus bedeuten.wird das Geschehen erneut moderieren, kommentieren und die Regeln konsequent überwachen. Dieser hat dazu noch seine Tricks, wie er für zusätzliche Comedymomente sorgen kann.

Ob es geheimnisvolle Gäste der deutschen Komiker-Szene sind, ein sprechender Kühlschrank oder herunterfallende Gegenstände – Bully hält seine Gäste auf Trab. Auch 2026 treten wieder 10 Teilnehmer gegeneinander an. Vorher wurden jedoch nur 9 Kandidaten offiziell bestätigt. Wer den 10.

Platz in der neuen Staffel übernimmt, blieb bis zum Sendestart geheim. Mit der ersten Folge folgte die Enthüllung: "Bully" wird sich in diesem Jahr erstmals selbst der Herausforderung stellen





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