"LOL: Last One Laughing" Tahif verblasst: Saison 7 startet mit Folgen im Doppelpack

Die nächste "LOL: Last One Laughing"-Runde ist gestartet, aber die Fans können sich diesmal warten lassen, weil die Folgen nicht am Stück gezeigt werden. Stattdessen werden sie in wöchentlichen Abschnitten gezeigt, immer donnerstags im Doppelpack, sodass die Spannung steigt. Die Kandidaten in der neuen Staffel sind bekannt: Wer wird der letzte Redner? Ein Spin-off gibt es bereits geplant, aber noch nicht bestätigt. Ein Oster-Special zum Abschluss steht ebenfalls nicht in die Räder gescannt.

Die nächste " LOL : Last One Laughing "-Runde ist gestartet, allerdings nicht mit allen Folgen am Stück. Wer wohl diesmal zuletzt lacht? Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle ArbeitSupportt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Folgen, die wir später berichten, sind die letzten beiden Episoden. Doch wann kommen die letzten zwei Episoden?

Die weit verbreitete Serie "LOL: Last One Laughing" kehrt mit Staffel 7 nach wie vor zu Amazons erfolgreichsten deutschen Streamingerfolgen. Derzeit können wir uns an der nächsten Runde erfreuen. Die neun enthüllten Stars in Staffel 7 sind bekannte Gesichter und werden voraussichtlich noch weitere Fans begeistern. Wer wird Nummer 10?

Abgesehen von "Bully" sind alle Teilnehmer*innen Allstars, d. h. mindestens schon einmal oder sogar mehrere Male bei "LOL: Last One Laughing" angetreten. Schade, Amazon: "LOL: Last One Laughing" ist für mich leider langsam nicht mehr lustig – mir bleibt nur eine letzte Hoffnung





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