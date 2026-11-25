In der neuen Folgen ihres Podcasts „Schön laut“ spricht Lola Weippert über einen Vorfall, der Unbehagen in ihr ausgelöst hat. Ein fremder Mann habe an ihrer Tür geklopft. Er wollte ihr Balsamico-Essig schenken.

In ihrem Podcast berichtet Lola Weippert davon, dass ein Podcast-Hörer unangekündigt vor ihrer Tür stand. In der neuen Folgen ihres Podcasts „Schön laut“ spricht Lola Weippert über einen Vorfall, der Unbehagen in ihr ausgelöst hat.

Ein fremder Mann habe an ihrer Tür geklopft. Er wollte ihr Balsamico-Essig schenken. Bereits mehrfach hat Moderatorin Lola Weippert öffentlich über ihre belastende Stalking-Erfahrung gesprochen. In ihrem Podcast „Schön laut“ spricht sie nun über einen weiteren Vorfall, der sie aufgewühlt habe.

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„Ich muss unbedingt was im Podcast erzählen, weil ich schimpfen muss“, kündigt sie an. Auf ihrem Hof habe Weippert plötzlich einen „Menschen begrüßen dürfen“, von dessen Existenz sie zuvor nichts gewusst habe. Die Moderatorin sei gerade in einem Call gewesen, als sie mitbekommen habe, dass ein Mann an ihrer Haustür geklopft habe.

„Ich war Gott sei dank nicht alleine“, erklärt sie. Ihre Persönliche Assistenz sei zu diesem Zeitpunkt vor Ort gewesen und habe deshalb die Tür geöffnet. Der Unbekannte habe ausdrücklich mit Weippert sprechen wollen. Als ihre Mitarbeiterin ihn abgewiesen habe, habe er einen Brief und ein Geschenk hinterlassen.

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Nach dem Ende ihres Calls habe ihre Assistenz ihr von dem Vorfall berichtet: „Da war so ein komischer Typ an der Tür“. Sie habe den Mann nicht gekannt. In dem hinterlassenen Brief habe er erklärt, dass er ihren Podcast höre und deshalb wisse, dass Weippert ein Balsamico-Fan sei. Aus diesem Grund habe er ihr den Essig mitgebracht.

Auch wenn es sich dabei vielleicht um „eine nette Geste“ gehandelt habe, empfand die Moderatorin den unangekündigten Besuch als „übergriffig“. Deshalb richtet sie eine klare Bitte an ihre Zuhörer: „Bitte taucht nicht bei mir zu Hause auf“.