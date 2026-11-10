Lola Weippert Füße werden zu WikiFeet Stars des Tages

Die Moderatorin Lola Weippert erhält von der Plattform WikiFeet die Auszeichnung Füße des Tages und der Woche. Hintergründe zum viralen Video.

Die deutsche Moderatorin und Podcasterin Lola Weippert hat eine unerwartete formelle Anerkennung erfahren. Die 30-Jährige wurde auf der internationalen Bewertungsplattform WikiFeet sowohl als Füße des Tages als auch als Füße der Woche gekürt. Dieser Titel geht an prominente Frauen, deren Füße dort besonders hohe Bewertungen erhalten.

Der virale Auslöser für die Auszeichnung

Die Nominierung basiert auf einem kürzlich auf Instagram geteilten Video. In der Aufnahme sitzt Lola Weippert mit aufgesetzter Maske und hat ihre Füße angewinkelt in die Kamera gerichtet. Begleitet wird die Szene durch den Audio-Track Käsefuß. Das Material reichte aus, um die Kuratierung der Plattform zu erreichen. Weippert kommentierte den Vorfall mit einer Mischung aus Staunen und Humor in ihren Social-Media-Kanälen.

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Die Moderatorin schrieb auf Instagram, dass sie mit 30 bereits vieles erlebt habe, aber diese spezifische Auszeichnung nicht auf ihrer Liste stand. Sie merkte an, dass ihre Füße müheloser Karriere machten als sie selbst, die jahrelang hart gearbeitet hat. Ein einzelnes Video genüge offenbar, um Aufmerksamkeit zu generieren.

Hintergrund der Plattform und Statistiken

WikiFeet ist eine internationale Plattform, die sich ausschließlich auf die Bewertung von Füßen prominenter Frauen spezialisiert hat. Nutzer können dort Fotos kostenlos ansehen, eigene Bilder hochladen und die Füße von Prominenten mit einer Note von bis zu fünf Sternen bewerten. Besonders beliebte Beiträge werden auf der Hauptseite der Website prominent präsentiert.

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Die Reichweite der Seite ist signifikant. Die Analyseplattform Semrush verzeichnete für den Monat September weltweit rund 16 Millionen Besuche auf der Domain. Täglich wird der Titel Füße des Tages verliehen, wöchentlich kommt Füße der Woche hinzu. Dies schafft eine kontinuierliche Struktur der Bewertung und Sichtbarkeit auf dem Portal.

Expertenmeinung zur psychologischen Dimension

Die hohe Interaktion auf solchen Plattformen hat auch professionelle Beachtung gefunden. Die Sexualtherapeutin Jana Förster erläuterte gegenüber dem Nachrichtenmedium BILD Theorien zu den Ursachen. Nach einer verbreiteten Ansicht liegen die Hirnareale für Füße und Genitalien direkt nebeneinander im Gehirn.

Diese anatomische Nähe könnte Verbindungen schaffen, durch die Reize an den Füßen sexuell erregend wirken können. Förster beobachtete zudem, dass einige Menschen eine devote oder verehrende Haltung pflegen. Diese Menschen verehren oft nicht nur die Füße, sondern die Frau als Ganzes. Weippert selbst hat bisher keine kommerziellen Angebote für ihr Fußmanagement angenommen.

Karriere und persönliche Reaktionen der Moderatorin

Lola Weippert ist in Deutschland etabliert als Moderatorin verschiedener Formate. Sie war zunächst als Radiomoderatorin tätig, bevor sie TV-Shows übernahm. Dazu gehören Temptation Island und das Talkformat deep und deutlich. Zudem moderierte sie die Miss Germany Awards und überreichte den Deutschen Radiopreis.

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Trotz ihrer etablierten Karriere im traditionellen Medienbereich fokussiert sich die aktuelle öffentliche Diskussion auf die Auszeichnung durch die Nischenplattform. Weippert stellte ihren Eltern die Auszeichnung als persönlichen Triumph dar, auch wenn sie anders verlief als ursprünglich geplant. Sie lud ihre Mutter dazu ein, stolz auf diese unkonventionelle Anerkennung zu sein, die ihre digitale Präsenz erweitert hat.