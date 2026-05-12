Lola Weippert: "Ich war schon einmal verheiratet!"

Lola Weippert, die bekannteste Moderatorin des Podcasts "Schön laut", hat in einer Episode ihre Co-Moderatorin Vanessa Mai mit einem überraschenden Geständnis aus ihrem Privatleben sprachlos gemacht. Als Vanessa die Moderatorin fragte, ob sie schon einmal ans Heirat gedacht habe, antwortete Lola ohne langes Zögern: "Ich war schon einmal verheiratet!"

Im Podcast "Schön laut" hat Lola Weippert (30) ihre Co-Moderatorin Vanessa Mai (34) mit einem überraschenden Geständnis aus ihrem Privatleben sprachlos gemacht. Als Vanessa die Moderatorin fragte, ob sie schon einmal ans Heirat gedacht habe, antwortete Lola ohne langes Zögern: "Ich war schon einmal verheiratet!

" Die Schlagersängerin reagierte völlig fassungslos: "Was? So richtig? So offiziell? Das ist nicht dein Ernst, Lola!

Du warst verheiratet?!

". Die 30-Jährige bestätigte die Aussage und kündigte an: "Das ist so eine gute Geschichte!





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