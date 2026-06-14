Lola Weippert kündigt Berliner Wohnung und zieht nach Ibiza

Moderatorin und Influencerin Lola Weippert hat ihre Berliner Wohnung gekündigt und plant, in den nächsten drei Monaten ein neues Heim auf Ibiza zu finden. Der Schritt markiert den Start eines neuen privaten Kapitels, während sie beruflich weiterhin in Deutschland aktiv bleibt.

Lola Weippert , 30‑jährige Moderatorin und Influencerin , hat in den sozialen Medien einen bedeutenden Schritt in ihrem Privatleben angekündigt: Sie hat ihre Berliner Wohnung gekündigt und plant, in den kommenden Monaten ein neues Zuhause auf der spanischen Baleareninsel Ibiza zu finden.

In einem von ihr auf Instagram geteilten Foto, das ein Boot im Mittelmeer zeigt, formulierte sie ihre Entscheidung mit den Worten, dass sie innerhalb von drei Monaten ein passendes Domizil auf Ibiza gefunden haben muss. Dieser Schritt markiert das Ende einer langen Phase des Träumens und des Abwägens, die Weippert in den vergangenen Jahren immer wieder in Interviews und Posts thematisiert hatte.

Während sie in der Vergangenheit zwischen verschiedenen Optionen schwankte - von einem möglichen Umzug nach Brandenburg, wo ihr Familienbetrieb ein Bauernhof wartet, bis hin zu mehreren kurzen Aufenthalten in Südfrankreich - scheint Ibiza nun die endgültige Wahl zu sein, zumindest für den nächsten Lebensabschnitt. Der Entschluss, Berlin zu verlassen, ist für Weippert nicht nur ein geografischer Wechsel, sondern ein bewusster Akt der Selbstverwirklichung.

In ihrem Instagram‑Beitrag erklärte sie, dass der Wunsch, ein Leben am Mittelmeer zu führen, seit Jahren in ihr hineinwächst und jetzt endlich in die Tat umgesetzt wird. Sie betonte, dass sie den Schritt nicht länger aufschieben wolle und dass ihr Fokus nun vollständig auf Ibiza liege.

"Ich träume schon seit Jahren davon und jetzt ziehe ich es einfach durch", schrieb Weippert und fügte hinzu, dass sie noch immer ungläubig über die eigene Entscheidung sei. Der emotionale Ton ihrer Botschaft lässt erkennen, dass es sich um mehr als einen bloßen Umzug handelt - es ist ein tief verwurzelter Wunsch nach einem anderen Lebensstil, der von Sonne, Meer und einer entspannteren Atmosphäre geprägt ist. Beruflich bleibt Weippert voraussichtlich weiterhin in Deutschland aktiv.

Als bekannte Persönlichkeit der Unterhaltungsbranche wird sie vermutlich auch künftig zu Fernsehsendungen, Moderationen und Werbeauftritten in ihrem Heimatland zurückkehren. Der geplante Umzug nach Ibiza betrifft jedoch primär ihren privaten Lebensmittelpunkt. Während sie noch keine konkreten Details zur neuen Wohnung preisgegeben hat, ist klar, dass sie innerhalb der nächsten drei Monate ein passendes Heim finden möchte, um sich den lang gehüteten Traum zu erfüllen.

Beobachter und Fans erwarten nun gespannt, wie sich das neue Kapitel in ihrem Leben gestaltet und welche Möglichkeiten sich für die Moderatorin durch die Verbindung von deutscher Medienpräsenz und spanischem Inselleben ergeben wird





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