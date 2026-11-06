Lola Weippert: Tumor in rechter Brust ist gewachsen

Lola Weippert teilt mit, dass der Tumor in ihrer rechten Brust gewachsen ist. Nun muss die Moderatorin über Biopsie oder Ultraschallkontrolle entscheiden.

Die Moderatorin Lola Weippert (30) hatte Mitte Oktober erstmals öffentlich gemacht, dass in ihrer rechten Brust ein Tumor entdeckt wurde. Beim nächsten Arzttermin hoffte sie auf Entwarnung. Stattdessen teilte Lola Weippert mit, dass der Tumor gewachsen ist.

Schon auf dem Weg zur Ärztin nahm die Moderatorin ihre Follower mit und meldete sich live aus dem Auto. Dort sprach sie über ihre Hoffnungen und über ihre medizinische Vorgeschichte, die eng mit dem aktuellen Befund verbunden ist.

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Der Tumor in der rechten Brust wächst

Der Tumor in der rechten Brust ist laut Lola Weippert gewachsen, nachdem sie zuvor auf eine harmlose Diagnose gehofft hatte. Die Veränderung ist der zentrale Befund des jüngsten Termins bei ihrer Ärztin.

Weippert hatte sich vor dem Termin zuversichtlich gezeigt. Sie erklärte, sie hoffe, dass der Tumor in der rechten Brust ebenso gutartig sei wie der in der linken und im besten Fall nicht wachse. Wenig später veröffentlichte sie die Nachricht, dass der neue Tumor in ihrer rechten Brust gewachsen ist.

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Gutartiger Befund an der linken Brust

Die linke Brust der Moderatorin war bereits 2024 auffällig geworden, und der Knoten wurde in dieser Zeit kontrolliert. Weil er später gewachsen war, wurde eine Biopsie durchgeführt, deren Ergebnis beruhigend ausfiel: Der Tumor ist gutartig.

Nach dieser Einstufung entschied sich Weippert, den Tumor nicht entfernen zu lassen. Die Ärzte hatten ihr damals erklärt, dass ein Eingriff nicht notwendig sei. Nach dem neuen Befund an der rechten Brust scheint sie diese Entscheidung nun erneut zu überdenken.

Biopsie oder Kontrolle nach sechs Monaten

Lola Weippert steht vor der Wahl zwischen zwei Vorgehensweisen, die ihr im Raum stehen. Entweder lässt sie erneut eine Biopsie durchführen, wie bei der linken Brust, um Klarheit zu bekommen. Oder sie wartet sechs Monate und lässt sich danach wieder per Ultraschall kontrollieren.

Eine endgültige Entscheidung hat die Moderatorin bislang nicht getroffen. Sie erklärte, sie müsse zunächst darüber schlafen und nachdenken. Zugleich berichtete sie, dass sie unterschiedliche Einschätzungen zu hören bekomme und dies ihren Eindruck verstärke, da nach ihren Worten gefühlt alle etwas anderes sagen.