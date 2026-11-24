Lola Weippert muss sich wegen ihrer geschlechtsbezogenen Stellenanzeige vor Gericht verantworten. Die Moderatorin räumt Fehler ein, doch eine Klage wegen Diskriminierung liegt vor.

Lola Weippert befindet sich aktuell in einem juristischen Konflikt, der durch eine auf Instagram veröffentlichte Stellenanzeige ausgelöst wurde. Die Moderatorin hatte eine Suche nach einer persönlichen Assistenz angekündigt, dabei aber explizit angegeben, dass sie keine Männer für den Job wolle. Eine Anzeige dieses Aufrufs führte dazu, dass sich ein potenzieller Bewerber diskriminiert fühlte und nun eine Klage gegen Weippert eingereicht hat. Dieser Vorfall verdeutlicht die strengen rechtlichen Rahmenbedingungen im deutschen Arbeitsrecht, wenn es um die Auswahl von Kandidaten geht.

Rechtliche Grundlage und AGG Verstöße

Der Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG, bildet die zentrale rechtliche Basis für diesen Streit. Dieses Gesetz schreibt vor, dass Stellenausschreibungen grundsätzlich diskriminierungsfrei formuliert sein müssen. Bewerber dürfen aufgrund von Merkmalen wie dem Geschlecht nicht benachteiligt werden. Lola Weippert hatte in ihrer Anzeige nicht nur weibliche, sondern explizit keine männlichen Bewerber angesprochen. Eine solche Einschränkung verstößt gegen das Verbot der Geschlechterdiskriminierung im Einstellungsverfahren. Dies gilt selbst dann, wenn die Arbeitgeberin subjektiv der Meinung ist, dass die Zusammenarbeit mit einem Mann nicht funktionieren könnte.

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Reaktion der Moderatorin und öffentliche Warnungen

Bereits kurz nach der Veröffentlichung ihres Posts auf Instagram meldeten sich aufmerksame Nutzer in den Kommentaren. Diese warnten Lola Weippert direkt vor den möglichen rechtlichen Konsequenzen ihres Vorgehens. In den Kommentaren stand die klare Aussage, dass sie für diese Art von Einstellungsausschreibung verklagt werden könnte. Die Moderatorin nahm diese Warnungen zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht ernst. Ihre erste Reaktion war skeptisch und sie äußerte Unverständnis darüber, wer sie ernsthaft für einen solchen Antrag verklagen würde. Erst die spätere Entwicklung ließ sie die Tragweite ihres Handelns begreifen. Sie räumt nun ein, dass ihr der Fehler nicht bewusst war und entschuldigt sich öffentlich dafür.

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Ablauf der Bewerbung und Urlaubszeitraum

Ein Mann hatte sich tatsächlich auf die ausgeschriebene Stelle beworben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Lola Weippert jedoch im Urlaub. Dieser Zeitraum dauerte zwei Wochen an, weshalb sie die eingegangenen Bewerbungen erst nach ihrer Rückkehr prüfen konnte. Der Bewerber meldete sich erneut, nachdem er keine Antwort erhalten hatte. Er vermutete, dass diese Stille auf ihre explizite Präferenz für eine weibliche Assistentin zurückzuführen war. Weippert hatte ihren ursprünglichen Aufruf nach der öffentlichen Kritik bereits abgeändert, doch dies schützte sie nicht vor der rechtlichen Verantwortung für die erste Veröffentlichung.

Rechtliche Folgen und aktueller Stand

Trotz der nachträglichen Korrektur des Posts und der Entschuldigung hat der Mann Klage erhoben. Lola Weippert berichtet im Podcast, dass sie die Klage als Überraschung empfand und sie nun vor den Konsequenzen steht. Die Klägerin muss nun darlegen, dass sie durch die geschlechtsbezogene Ausschreibung in ihren Rechten verletzt wurde. Für Arbeitgeberinnen bedeutet dies, dass formale Korrekturen im Nachhinein oft nicht ausreichen, um einen bereits begangenen Verstoß gegen das AGG zu heilen. Der Fall dient als warnendes Beispiel für Influencer und private Arbeitgeber, die Stellen über soziale Medien ausschreiben.