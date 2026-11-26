Lola Weippert wird wegen Stellenanzeige verklagt
Lola Weippert sucht eine persönliche Assistentin. Eine entsprechende Stellenanzeige veröffentlicht die Moderatorin bei Instagram. Weil sie explizit Bewerberinnen sucht, flattert ihr eine Klage ins Haus.
Lola Weippert sucht eine persönliche Assistentin. Eine entsprechende Stellenanzeige veröffentlicht die Moderatorin bei Instagram. Weil sie explizit Bewerberinnen sucht, flattert ihr eine Klage ins Haus.
Moderatorin Lola Weippert wird verklagt. Das erzählt die 30-Jährige im gemeinsamen Podcast "Schön laut", den sie mit Sängerin Vanessa Mai betreibt. Als Grund für die Klage gibt Weippert an, dass sie "etwas öffentlich gemacht" hat, worüber sie "nicht nachgedacht" habe. Im Podcast erläutert die Moderatorin, was passiert ist.
Weil sie privat und im Job Unterstützung braucht, hat Weippert eine Stellenanzeige auf Instagram veröffentlicht. Darin sucht sie explizit nach einer weiblichen Assistentin.
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