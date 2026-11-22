Harry und Meghan besuchen mit ihren Kindern einen Weihnachtsmarkt. Dabei fällt Augenzeugen eine verblüffende Ähnlichkeit auf.

nach allem, was sie in letzter Zeit durchgemacht hat, lächeln zu sehen! Augenzeugen sagten, die Kinder seien das Ebenbild ihres Vaters", schrieb sie. Trotz ihrer berühmten Eltern wurden die beiden Kinder vor Ort kaum erkannt.

Auchkonnten sich anscheinend ganz entspannt unter die anderen Gäste mischen. Für manche Besucher gab es trotzdem einen kleinen Überraschungsmoment.

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"Es passiert nicht jeden Tag, dass man für eine Fahrt ansteht, sich nach rechts dreht und plötzlichEin weiterer Beobachter beschrieb den Tag gegenüber der Daily Mail als ganz gewöhnlichen Familienausflug. "Ich glaube nicht, dass viele Menschen überhaupt bemerkt haben, dass sie dort waren. Sie wurden weder bedrängt noch um Fotos gebeten. Sie sahen einfach wie eine normale Familie aus, die Spaß hat"Harrylegen großen Wert darauf, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen.

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Auf den Fotos, die sie veröffentlichen, sindnormalerweise nur von hinten oder von der Seite zu sehen. Das gilt auch für die neuen Bilder aus dem Winter Wonderland: Dort wurden die Gesichter der beiden Kinder unkenntlich gemacht. Ob die Kleinen ihrem Vater wirklich so ähnlich sehen, wissen damit vorerst nur die Besucher, die am Mittwoch im Hyde Park dabei waren.

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