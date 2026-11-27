Erstmals seit dem Kalten Krieg kontaktiert London rund 100.000 frühere Soldaten. Eine sofortige Einberufung ist damit nicht verbunden, so die Regierung.

Erstmals seit dem Kalten Krieg kontaktiert London rund 100.000 frühere Soldaten. Eine sofortige Einberufung ist damit nicht verbunden, so die Regierung. Großbritannien hat rund 100.000 ehemalige Soldaten angeschrieben.

Sie sollen ihre Kontaktdaten aktualisieren und Angaben zu ihrem heutigen Beruf und ihren Fähigkeiten machen, berichtet der „ Die angeschriebenen Männer und Frauen dienten früher bei Heer, Marine oder Luftwaffe. Als strategische Reservisten können sie unter bestimmten Voraussetzungen zurückgerufen werden. Das Verteidigungsministerium stellt klar: Die Briefe bedeuten keine unmittelbar bevorstehende Mobilmachung. Die Veteranen können sich aber freiwillig für Übungen anmelden, darunter ein großes Nato-Manöver im kommenden Frühjahr.

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Eine solche Kontaktaktion gab es seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Die Regierung will wissen, welche ehemaligen Soldaten erreichbar sind und welche Kenntnisse sie inzwischen erworben haben. Ein Armeesprecher sagte dem „Telegraph“: „Die Fähigkeiten, die man heute im zivilen Beruf erworben hat, könnten für die Verteidigung sogar nützlicher sein.