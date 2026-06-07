Londoner Gipfel zur Ukraine: Diplomatie und nukleare Risiken

Während in London Staatsoberhäupter über Friedensbemühungen für den Ukraine-Krieg beraten, ereignet sich ein besorgniserregender Drohnenangriff auf ein Atommülllager bei Tschernobyl. Auch die Stromversorgung des AKW Saporischschja bleibt fragil.

Die Stockung der diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieg s soll überwunden werden. Im Zentrum steht daher ein Vierer-Gipfel in London, bei dem der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz , dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer zusammenkommt.

Selenskij betonte zuvor, dass Europa Teil möglicher Friedensgespräche mit Russland sein müsse und sich stark zeigen solle. Das Treffen soll eine Wiederbelebung der Verhandlungen vorbereiten und gleichzeitig die weitere Militärhilfe für die ukrainische Abwehr sowie die gemeinsame europäische Luftverteidigung thematisieren. Die europäischen Regierungen gehen davon aus, dass Russland sich langfristig Verhandlungen nicht verweigern kann und sie daher am Verhandlungstisch sitzen werden, wenn der Prozess wieder anläuft.

Aus deutschen Regierungskreisen heißt es, langsam öffne sich ein Fenster für Gespräche der europäischen Seite mit Russland. Parallel zu diesen diplomatischen Entwicklungen ereignete sich ein besorgniserregender Vorfall am ehemaligen Atomkraftwerk Tschernobyl. Eine russische Drohne traf nach ukrainischen Angaben ein Gebäude des zentralen Lagers für abgebrannte Brennelemente in der Nähe des Areals. Das Gebäude zur Annahme von Behältern wurde teilweise zerstört, ein Feuer auf 40 Quadratmetern brach aus, wurde aber gelöscht.

Nach Angaben des ukrainischen Staatskonzerns Energoatom war in dem getroffenen Gebäude kein abgebrannter Kernbrennstoff gelagert, und die Strahlenwerte lägen innerhalb der Grenzwerte. Es gab keine Verletzten. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) sprach von erheblichen Schäden an Fassade, Fenstern und Türen, auch benachbarte Gebäude seien durch die Druckwelle beschädigt worden. IAEA-Chef Rafael Grossi kritisierte den Angriff scharf, da es sich um eine äußerst kritische Infrastruktureinrichtung handle, in deren Nähe große Mengen an Kernmaterial gelagert seien.

Angriffe auf kerntechnische Anlagen seien völlig inakzeptabel und verstießen gegen nukleare Sicherheitsgrundsätze. Die Verwundbarkeit ukrainischer Atomkraftwerke zeigt sich auch am AKW Saporischschja. Nach einem 15-stündigen Ausfall der externen Stromversorgung, dem 18. solchen Vorfall seit Kriegsbeginn, konnte eine wichtige externe Leitung wiederhergestellt werden. In der Zwischenzeit nutzte das Kraftwerk Notstrom-Dieselgeneratoren zur Kühlung der sechs abgeschalteten Reaktoren.

IAEA-Chef Grossi warnte erneut vor der extremen Anfälligkeit des Stromnetzes in der Region, die durch anhaltende Kampfhandlungen bedroht ist. Diese Zwischenfälle unterstreichen die Gefahren, die von der militärischen Auseinandersetzung für zivile nukleare Infrastruktur ausgehen, und erhöhen den Druck auf internationale Vermittlungsbemühungen. Der Vorfall in Tschernobyl ereignete sich nur Tage nachdem Selenskij dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Treffen angeboten hatte, um Schlüsselfragen für eine Friedensvereinbarung direkt zu klären. Putin lehnte das Angebot umgehend ab.

Die europäischen Partner, insbesondere Deutschland, Frankreich und Großbritannien, halten jedoch an der Strategie fest, Russland langfristig an den Verhandlungstisch zu bringen und selbst als Akteure in einem Friedensprozess präsent zu sein. Das Londoner Treffen dient daher der internen Abstimmung und der Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Position, die parallel zu den US-amerikanischen Bemühungen koordiniert werden soll. Die Ukraine pocht darauf, dass Europa, nicht nur die USA, in den Gesprächen vertreten sein muss, um eine für Kiew akzeptable Friedensregelung zu erreichen





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