Lonely Planet enthüllt die Best in Travel 2027 Liste mit Geheimtipps wie Bocas del Toro, Fulidhoo und Dunedin. Entdecken Sie die besten Reiseziele für 2027.

Die renommierte Reiseführer-Marke Lonely Planet hat ihre lang erwartete Best in Travel 2027 -Liste veröffentlicht und damit die globale Agenda für den kommenden Urlaubsplanungszeitraum neu justiert. Während traditionelle Massenziele oft überlaufen wirken, rücken in dieser Ausgabe gezielt abgelegene Archipele und Küstenregionen in den Fokus, die durch eine einzigartige Authentizität und intakte Natur überzeugen. Die Auswahl spiegelt den aktuellen Trend wider, bei dem Reisende nicht nur nach Sonne und Strand suchen, sondern auch nach kultureller Tiefe und unberührter Landschaft.

Karibik-Inselparadies Bocas del Toro

Der panamaische Archipel Bocas del Toro wird von Lonely Planet als zentrales Highlight der karibischen Region hervorgehoben und gilt nun als einer der wichtigsten neuen Reiseziele für das Jahr 2027. Lange Zeit diente diese Inselgruppe vor der Küste Mittelamerikas als klassischer Geheimtipp für Rucksacktouristen, die auf ihrer Durchreise eine Pause einlegten, bevor das Ziel Costa Rica erreichte. Obwohl die Popularität der Region spürbar gewachsen ist, konnte sie sich ihre ursprüngliche, wilde Atmosphäre und ihre einzigartige Inselstruktur bewahren.

Also read Darüber werden alle sprechen: Das sind die 5 spannendsten Buchneuheiten 2027

Die Attraktivität von Bocas del Toro beschränkt sich indes nicht ausschließlich auf entspannende Tage in der Hängematte unter schattenspendenden Palmen. Die Region bietet ein breites Spektrum an Aktivitäten, darunter spektakuläre Wassersportmöglichkeiten und die Begegnung mit einer faszinierenden, natürlichen Tierwelt, die viele Besucher noch nicht kannten. Ergänzt wird dieses naturbelassene Erlebnis durch eine lebendige und vielfältige kulinarische Szene, die das gastronomische Angebot der Karibik auf ein neues Niveau hebt und jeden Urlaubstag zu einem sinnlichen Höhepunkt macht.

Autorennatur und lokale Kultur auf Fulidhoo

In den Weiten des Indischen Ozeans setzt Fulidhoo auf den Malediven ein deutliches Statement gegen den oft kritisierten Massentourismus durch luxuriöse Wasserbungalows, die hier bewusst nicht im Mittelpunkt stehen. Stattdessen positioniert sich die Insel als ideale Destination für Reisende, die das echte, lokale Leben der Malediven hautnah erleben möchten, ohne auf den Komfort eines traumhaften Strandes verzichten zu müssen.

Advertisement

Advertisement

Der Alltag auf Fulidhoo wird geprägt durch eine entspannte Atmosphäre, in der das Betrachten von Volleyballspielen am Strand ebenso selbstverständlich ist wie das Graben der Füße in den feinen, pudrigen Sand. Dieses Konzept ermöglicht es Urlaubern, die kulturelle Identität der Insel in sich aufzunehmen und gleichzeitig die atemberaubende Schönheit der umliegenden Korallenriffe und des Meerwassers zu genießen. Der Fokus liegt dabei klar auf dem Erlebnis des Inselfeiers und der direkten Interaktion mit der lokalen Gemeinschaft.

Kulturelle Wandlung in Dunedin, Neuseeland

Auch wenn Neuseeland als Gesamtdestination bei Naturliebhabern bereits seit langem einen hohen Stellenwert genießt, hebt Lonely Planet für Best in Travel 2027 speziell die Stadt Dunedin als ein herausragendes Ziel hervor. Dunedin hat seine Identität grundlegend gewandelt und ist aus der reinen Assoziation mit seinem schottischen Erbe ausgebrochen, um sich eine eigenwillige, moderne kulturelle Signatur zu erschaffen, die Reisende aus aller Welt fasziniert.

Die Stadt gilt seither als eine der eigenwilligsten und charmantesten Ecken des Landes, die sich nur durch eine persönliche Bereisung wirklich begreifen lässt. Der Küstenstreifen rund um Dunedin bietet ein spezifisches Kiwi-Charme, das sich durch seine Originalität auszeichnet und bei Besuchern starke bleibende Eindrücke hinterlässt. Diese Region bietet die perfekte Grundlage für eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der neuseeländischen Kultur jenseits der touristischen Pfade.

Praktische Buchungstipps für die Reiseplanung

Für Reisende, die diese neuen Highlights in ihrer Jahresplanung 2027 berücksichtigen möchten, bietet sich die Möglichkeit an, maßgeschneiderte Reisekonzepte über spezialisierte Partner wie Tourlane zu buchen. Solche Angebote verbinden oft mehrere der genannten Destinations-Highlights, indem sie beispielsweise die karibische Küste Panamas nahtlos mit den Attraktionen in Costa Rica verknüpfen.

Advertisement

Advertisement

Wer hingegen den Fokus auf die südliche Hemisphäre und die landschaftliche Vielfalt Neuseelands legen möchte, findet für die Erkundung der Region um Dunedin optimale Lösungen in Form von organisierten Rundreisen. Diese zweiwöchigen Programme führen Reisende von Norden bis Süden durch das Land und ermöglichen so einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Charakteristika der Inseln, während die logistische Planung im Voraus sichergestellt ist.