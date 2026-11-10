Long Covid und ME/CFS: 292 Millionen Euro öffentliche Forschungsförderung

Eine neue Untersuchung der ME/CFS Research Foundation erfasst 259 Förderzusagen für Long Covid und ME/CFS mit rund 292 Millionen Euro und zeigt große Förderlücken.

Die Forschung zu Long Covid und ME/CFS erhält seit 2020 deutlich mehr öffentliches Geld. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die die ME/CFS Research Foundation, eine private gemeinnützige Stiftung, veröffentlicht hat. Die Analyse erfasst, wie viel Geld von Bund und Ländern in die Erforschung der langanhaltenden Folgen einer Infektionskrankheit fließt und wofür es eingesetzt wird.

Die Untersuchung berücksichtigt 259 Förderzusagen für Projekte, die zwischen 2020 und September 2026 bekannt gegeben wurden. Diese Projekte sollen insgesamt rund 292 Millionen Euro erhalten. Vergeben wird das Geld von den Bundesministerien und den Bundesländern.

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Wie die öffentlichen Fördermittel verteilt sind

Die öffentlichen Mittel für Long Covid und ME/CFS verteilen sich auf Förderprogramme des Bundes, der Länder und einzelner Institutionen. Die Studienautorinnen und -autoren analysierten nicht nur die Summen, sondern auch die inhaltliche Ausrichtung der finanzierten Vorhaben.

Das Bundesgesundheitsministerium stellt laut Untersuchung rund 119 Millionen Euro bereit, die zwischen 2024 und 2029 vor allem in die Erforschung der Gesundheitsversorgung der Betroffenen fließen sollen. Zudem sollen insgesamt 500 Millionen Euro zwischen 2026 und 2036 in Forschung vor allem zu Long Covid und ME/CFS investiert werden. Das Geld soll Projekte unterstützen, die neue Therapien und Medikamente entwickeln.

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Eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine parlamentarische Anfrage der Linken im Bundestag, die im Juli veröffentlicht wurde, listet mehr als 70 Vorhaben auf. Diese Projekte haben bislang Förderzusagen in Höhe von mehr als 56 Millionen Euro erhalten. Darunter sind die nationale klinische Studiengruppe für das Post-Covid-Syndrom und ME/CFS, die an der Charité ins Leben gerufen wurde, sowie große Forschungsverbünde, die in mehreren Einzelprojekten die Krankheitsmechanismen hinter ME/CFS untersuchen.

Warum die Förderung im Verhältnis zu den Kosten gering bleibt

Trotz des Anstiegs entspricht die Summe aller laufenden Fördermittel laut Untersuchung nur etwa einem Promille der gesellschaftlichen Kosten, die durch diese Erkrankungen jedes Jahr entstehen. Die Studie betont, dass sich diese Kosten nicht allein aus Behandlung und Pflege ergeben.

Zu den gesellschaftlichen Kosten zählen direkte Behandlungs- und Pflegekosten sowie indirekte Ausgaben. Dazu gehören ökonomische Belastungen durch Anzahl und Dauer der Arbeitsunfähigkeit, die aus den Erkrankungen folgt.

Die Autorinnen und Autoren räumen ein, dass sich das Verhältnis nur schwer bewerten lässt. Für andere vergleichbare Erkrankungen mit langfristiger Forschungsförderung, etwa Krebs und Alzheimer, fehlen entsprechende Berechnungen. Für Krebs wird allein die jährliche Behandlungskosten mit 52 Milliarden Euro beziffert, während die gesamtgesellschaftlichen Kosten der Krebserkrankungen in Deutschland laut einer dort genannten Berechnung 51,8 Milliarden Euro pro Jahr betragen.

Große Unterschiede zwischen den Bundesländern

Die Länder unterscheiden sich deutlich in ihrer Förderung. Am meisten Geld stellt Niedersachsen bereit, wie die Studie zeigt.

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Niedersachsen wendet zwischen 2020 und 2028 insgesamt 18,7 Millionen Euro auf, statistisch sind das 234 Euro pro 100 Einwohner. Baden-Württemberg kommt auf 15,7 Millionen Euro oder 140 Euro pro 100 Einwohner, Bayern auf 14,1 Millionen Euro oder 107 Euro pro 100 Einwohner.

Andere Bundesländer haben laut den Studienautoren bis zum Veröffentlichungstermin nicht oder nur teilweise geantwortet. Deshalb lassen sich die Angaben nicht für alle Länder vollständig vergleichen.

Fehlende Transparenz und Lücken bei den Therapien

Die ME/CFS Research Foundation kritisiert, dass für einen großen Teil der Forschungsgelder keine eindeutige Zuordnung möglich ist. Geschäftsführer Joerg Heydecke erklärt, dass sich viele Mittel nicht konkreten Projekten zuordnen lassen.

Die Studie nennt als Beispiel die vier außeruniversitären Forschungseinrichtungen Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft und Fraunhofer-Gesellschaft. Zu diesen Einrichtungen konnten keine belastbaren Informationen zu umgesetzten Vorhaben ermittelt werden. Die Zentralen hätten zurückgemeldet, dass Angaben zu Art und Umfang der aus institutionellen Mitteln finanzierten Forschung nicht zentral und vollständig erfasst werden.

Für Erkrankte zählt vor allem, dass Forschung zeitnah eine Perspektive auf einen besseren Alltag eröffnet. Nach Einschätzung der Studienautorinnen und -autoren zeigt die Untersuchung erhebliche Förderlücken, besonders bei der Erforschung wirksamer Therapien. Nur fünf Prozent der erfassten Vorhaben untersuchen medikamentöse Ansätze.