Der Horrorfilm Longlegs mit Nicolas Cage und Maika Monroe ist ab sofort bis zum 25. November gratis in der ZDF-Mediathek verfügbar. Infos zu Altersfreigabe und Stream-Bedingungen.

Ab sofort bietet die ZDF-Mediathek den US-amerikanischen Horrorfilm Longlegs kostenlos im Stream an. Der im Jahr 2024 veröffentlichte Thriller besticht durch eine düstere Atmosphäre und eine intensive Darstellung von Nicolas Cage. Die Verfügbarkeit ist jedoch zeitlich begrenzt, da der Film nur bis zum 25. November ohne zusätzliche Kosten abrufbar ist. Fans des psychologischen Krimigenres können den Titel somit in diesem Zeitraum nutzen.

Kurzfilmhandlung und Ermittlungen

Die Handlung fokussiert sich auf die FBI-Agentin Lee Harker, verkörpert von Maika Monroe. Sie wird mit einem ungewöhnlichen und langwierigen Kriminalfall konfrontiert. Seit dreißig Jahren treibt ein Serienmörder sein Unwesen, der unter dem Decknamen Longlegs operiert. Seine Taten zeichnen sich durch rücksichtslose Gewalt aus, bei der er komplette Familien umbringt. An den Tatorten hinterlässt er dabei kryptische und schwer zu entschlüsselnde Botschaften.

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Atmosphäre statt Jump-Scares

Regisseur Oz Perkins setzt bei der Inszenierung auf eine beklemmende Stimmung und psychologische Spannung. Der Film verzichtet bewusst auf klassische Jump-Scares und reine Actionsequenzen. Stattdessen verwandelt sich die Erzählung schrittweise in einen Albtraum, der das Publikum durch subtilen Horror erschreckt. Die Inszenierung nimmt sich Zeit für den Aufbau der Spannung, was nicht jedem Zuschauer entspricht.

Altersfreigabe und Stream-Zugang

Die Freigabe der Altersstufe liegt bei ab sechzehn Jahren. Um den Stream innerhalb der App zu starten, sind zwei Optionen möglich. Nutzer müssen entweder bis zweiundzwanzig Uhr abwarten, um den Inhalt abzurufen. Alternativ besteht die Möglichkeit, das eigene Alter innerhalb der App zu verifizieren. Dieser Schritt ist notwendig, um den Zugang zum Titel sofort zu ermöglichen.

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Pressestimmen und Publikumsurteil

Die internationale Presse hat den Film überwiegend positiv aufgenommen. Viele Kritiker loben die einzigartige Ästhetik, die stark an die siebziger und achtziger Jahre erinnert. Die Bewertungen der Zuschauer fallen jedoch gemischter aus. Begründet wird dies durch die spezielle Atmosphäre und das langsame Erzähltempo, das nicht den Erwartungen an schnellen Schockmomenten entspricht.

Leistung der Hauptdarsteller

Nicolas Cage liefert als Serienmörder eine außergewöhnliche und verstörende Performance ab. Kritiker heben hervor, dass er sich selbst in früheren Rollen übertroffen hat. Auch die Nebendarsteller, insbesondere Maika Monroe, erhalten viel Lob für ihre Arbeit. Die Handlung bietet unerwartete Wendungen, die den Film spannend halten und ihn zu einem sehenswerten Psychothriller machen.