Prinzessin Kate ist seit Jahren ein Mode-Vollprofi. Bevor sie ein Royal wurde, hatte sie aber auch sie mit einigen Fashion-Hürden zu kämpfen.

Prinzessin Kate ist seit Jahren ein Mode-Vollprofi. Bevor sie ein Royal wurde, hatte sie aber auch sie mit einigen Fashion-Hürden zu kämpfen. für Stil, Anmut und ein nahezu makelloses Auftreten in der Öffentlichkeit.

Modische Ausrutscher oder peinliche Momente? Fehlanzeige! Doch bevor sie zu einem Stilvorbild für viele Frauen wurde, führte auch Kate, damals noch Middleton, ein ganz normales, unbeschwertes Studentenleben inklusive Partys. BUNTE.de zeigt euch einige Paparazzi-Bilder vor ihrer Zeit als Royal – so wie wir Prinzessin Kate wohl nie wieder zu Gesicht bekommen werden.

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– und teilten später sogar eine Studenten-WG. In den Jahren danach war Kate fester Bestandteil der Londoner Partyszene. Häufig sah man sie gemeinsam mit William in angesagten Clubs – abseits jeglicher royaler Etikette. Ein Bild aus dem Jahr 2007 zeigt Kate beim Verlassen des legendären Mahiki-Clubs in London – in einem auffälligen, gemusterten Kleid mit tiefem Ausschnitt.

Ein Look, den die heutige Prinzessin wohl kaum mehr öffentlich tragen würde.. Wie Biograf Robert Lacey in seinem Buch „Battle of Brothers: William and Harry – The Inside Story of a Family in Tumult“ beschrieb, habe der Prinz kalte Füße bekommen. Doch lange hielt die Trennung nicht: Nach nur knapp zweieinhalb Monaten wurden die beiden schon wieder zusammen gesichtet. Kurze Zeit später entstand dieses Bild von Kate, das sie 2008 bei der Day-Glo Midnight Roller Disco zeigt.

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Im kurzen Glitzer-Outfit strahlte sie vor den Fotografen und zeigte dabei viel Bein – diesen Look würde die Prinzessin so wohl auch nicht mehr tragen. Heute ist Prinzessin Kate Modevorbild für viele Frauen Ab dem Moment der Verlobung im Jahr 2010 wich das Blitzlicht der Partynächte dem höfischen Rampenlicht – und spontane Clubaufnahmen der einstigen Bürgerlichen gehören seither der Vergangenheit an.

Ein Jahr später folgte die Hochzeit von William und Kate, ihre Liebe krönten die drei gemeinsamen Kinder: Prinzessin Kate gilt heute als echtes Stilvorbild: Was sie trägt, wird oft schon kurz darauf zum Verkaufsschlager. Die Presse spricht längst vom berühmten „Kate-Effekt“. Ihre Auftritte sind stets durchdacht, ihr Stil über die Jahre perfekt auf ihre Rolle im Königshaus abgestimmt. Modische Fehlgriffe? Bei Kate inzwischen fast ausgeschlossen.