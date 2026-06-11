Loona und Mark van der Waal heiraten in Las Vegas

Die niederländische Sängerin Loona hat ihren Partner Mark van der Waal in Las Vegas geheiratet. Sie gaben sich das Ja-Wort am 1. Juni in dem weltberühmten Ort im US-Bundesstaat Nevada. Die Eheringe haben weniger als 50 Euro gekostet.

Die niederländische Sängerin Loona hat ihren Partner Mark van der Waal in Las Vegas geheiratet. Dabei haben die Eheringe weniger als 50 Euro gekostet, wie sie verriet.

Seit 17 Jahren sind sie ein Paar, kennen sich bereits seit 34 Jahren - jetzt haben sich Loona und Mark van der Waal das Ja-Wort gegeben. Wie die niederländische Sängerin gegenüber "Bild" bestätigte, heirateten die beiden am 1. Juni in Las Vegas. Der weltberühmte Ort im US-Bundesstaat Nevada hat dabei einen besonderen Hintergrund.

Vor 23 Jahren hatte Loona einen Tour-Stopp in Las Vegas, musste aber abbrechen, weil ihre Mutter im Sterben lag.

"Als ich wieder in Las Vegas war, kamen all diese Gefühle zurück. Gleichzeitig dachte ich: So kann ich diese Geschichte in etwas Positives verwandeln", sagt Loona der "Bild". -Star verriet, hätten die Eheringe nicht einmal 50 Euro gekostet.

"Das ist für uns überhaupt nicht wichtig. Hauptsache, wir sind verheiratet", so Loona.

Zudem seien bei den Feierlichkeiten lediglich ihre Tochter aus einer früheren Beziehung, seine Tochter aus einer früheren Beziehung, eine Traurednerin und ein Fotograf anwesend gewesen. Weiterhin berichtete Loona, dass sie und ihr Partner sich gegenseitig ihre Ehegelübde vorgetragen und schließlich zu "(Everything I Do) I Do It for You" von Bryan Adams getanzt hätten - also den Song, zu dem ihr Mark van der Waal im Oktober 2024 bei der "90s Super Show" in München einen Antrag vor einem Publikum von gut 10.000 Menschen gemacht hatte.

Loona, die mit bürgerlichem Namen Marie-José van der Kolk heißt, und der ehemalige Bauunternehmer Mark van der Waal hatten sich 1992 kennengelernt, als Loona als Tänzerin in einer Disco aufarbeitete. Nachdem der Kontakt zunächst wieder abgebrochen war, kam er 2006 durch einen Zufall wieder zustande, als Loona für einen neuen Satellitenanschluss für ihr Haus auf Mallorca eine Firma anrief, bei der ausgerechnet Mark van der Waal ihren Anruf entgegennahm. 2009 wurden sie ein Paar





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