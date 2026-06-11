Loona und Mark van der Waal heiraten in Las Vegas

Die niederländische Sängerin Loona hat ihren Partner Mark van der Waal in Las Vegas geheiratet. Sie gaben sich das Ja-Wort am 1. Juni und gaben an, dass sie weniger als 50 Euro ausgegeben haben. Sie und ihr Partner sind seit 17 Jahren ein Paar und kennen sich bereits seit 34 Jahren. Sie tanzten schließlich zu '(Everything I Do) I Do It for You' von Bryan Adams.

Die niederländische Sängerin Loona hat ihren Partner Mark van der Waal in Las Vegas geheiratet. Dabei haben sie weniger als 50 Euro ausgegeben, wie sie später verkündete.

Seit 17 Jahren sind sie ein Paar, kennen sich bereits seit 34 Jahren - jetzt haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Wie die Sängerin gegenüber 'Bild' bestätigte, heirateten sie am 1. Juni in Las Vegas. Der weltberühmte Ort im US-Bundesstaat Nevada hat dabei einen besonderen Hintergrund.

Vor 23 Jahren hatte Loona einen Tour-Stopp in Las Vegas, musste aber abbrechen, weil ihre Mutter im Sterben lag. Als sie später wieder in Las Vegas war, kamen all diese Gefühle zurück. Gleichzeitig dachte sie: So kann ich diese Geschichte in etwas Positives verwandeln. Bei der Hochzeit gab es keinerlei Luxus im Fokus.

Wie der Ballermann-Star verriet, hätten die Eheringe nicht einmal 50 Euro ausgegeben. Das ist für sie überhaupt nicht wichtig. Hauptsache, sie sind verheiratet.

Zudem waren ihre Tochter aus einer früheren Beziehung, seine Tochter aus einer früheren Beziehung, eine Traurednerin und ein Fotograf anwesend. Loona und ihr Partner tanzten schließlich zu '(Everything I Do) I Do It for You' von Bryan Adams. Loona, die mit bürgerlichem Namen Marie-José van der Kolk heißt, und der ehemalige Bauunternehmer Mark van der Waal hatten sich 1992 kennengelernt, als Loona als Tänzerin in einer Disco auf Mallorca arbeitete.

Nachdem der Kontakt zunächst wieder abgebrochen war, kam er 2006 durch einen Zufall wieder zustande, als Loona für einen neuen Satellitenanschluss für ihr Haus auf Mallorca eine Firma anrief, bei der ausgerechnet Mark van der Waal ihren Anruf entgegennahm. 2009 wurden sie ein Paar





nordbayern / 🏆 33. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Loona Mark Van Der Waal Heirat Las Vegas Luxus Ehegelübde Tanz Bryan Adams

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Silberfische: Woher wie die Tiere kommen – und wie Sie sie effektiv loswerdenUm Silberfische endlich loszuwerden, stellen wir Ihnen hier zwei Hausmittel vor, die die ungebetenen Krabbeltiere ein für alle Mal vertreiben.

Read more »

Lotto: Jeder träumt von einem 6er im Lotto!Jeder träumt von einem 6er im Lotto! Und heute dreht sich die transparente Trommel wieder. Haben Sie diesmal den Jackpot geknackt? 50 Millionen Euro sind im Jackpot. Wie Sie teilnehmen können, was Sie beachten müssen, sowie die aktuellen Lottozahlen, lesen Sie hier! Die Spielregeln sind ebenso simpel. Auf jedem LOTTO-Lottoschein sind 12 Tippfelder mit jeweils 49 Zahlen. Auf einem dieser Tippfelder müssen Sie dann sechs Zahlen ankreuzen. Die Superzahl ist die letzte Ziffer der Spielscheinnummer. Jeden Mittwoch (18:25 Uhr) und Samstag (19:25 Uhr) werden in einem Zufallsverfahren sechs Zahlen plus eine Superzahl ermittelt. Gewonnen haben Sie, wenn mindestens zwei der Gewinnzahlen plus der Superzahl mit den von Ihnen ausgewählten Zahlen übereinstimmen. Maximalen Gewinn, also den LOTTO-Jackpot, erhalten Sie bei einer vollständigen Übereinstimmung der von Ihnen ausgewählten Zahlen mit den gelosten Zahlen. Die Chancen dazu stehen allerdings 1 zu 140 Millionen. Kurz nach der Ziehung am Mittwoch oder am Samstag sehen Sie die aktuellen Zahlen online. Wenn Sie online teilgenommen und gewonnen haben, bekommen Sie eine E-Mail und/oder SMS. Zur Gewinnermittlung können Sie zur Annahmestelle Ihrer Wahl gehen. Dazu benötigen Sie nur Ihren Lottoschein. Kleinere Gewinne können in Lottofilialen bar ausgezelt werden. Größere Gewinne, beziehungsweise den Hauptgewinn, müssen Sie bei den Lottostellen direkt anfordern. Der Lottoschein darf auf keinen Fall verloren gehen, da dieser als Nachweis dient. Erst danach wird der Gewinn ausgezahlt.

Read more »

Loona und Mark van der Waal heiraten in Las VegasDie niederländische Sängerin Loona hat ihren Partner Mark van der Waal in Las Vegas geheiratet. Sie gaben sich das Ja-Wort am 1. Juni in dem weltberühmten Ort im US-Bundesstaat Nevada. Die Eheringe haben weniger als 50 Euro gekostet.

Read more »

Nach 17 Jahren: Loona heiratet Unternehmer Mark in Las VegasEin romantisches Treffen in Las Vegas: Loona und Mark van der Waal heiraten nach 17 Jahren Beziehung und einer bewegenden Vergangenheit.

Read more »