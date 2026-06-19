Loona und Mark van der Waal heiraten in Las Vegas nach 17 Jahren Partnerschaft

Die niederländische Sängerin Loona hat ihren langjährigen Partner Mark van der Waal in Las Vegas geheiratet. Die Hochzeit war bewusst schlicht gehalten, die Ringe kosteten weniger als 50 Euro. Die Verbindung hat für die Sängerin eine besondere symbolische Bedeutung, weil sie in der Stadt der Glücksspielmetropole eine frühere Tournee-Absage aufgrund des Sterbens ihrer Mutter überwand. Mit dem Lied (Everything I Do) I Do It for You von Bryan Adams, zu dem Mark ihr einst in München einen Heiratsantrag machte, wurde getanzt. Das Paar lernte sich 1992 auf Mallorca kennen, wurde 2009 nach einem Zufall wiedervereint und heiratete nun nach 17 gemeinsamen Jahren.

Die niederländische Sängerin Loona und ihr langjähriger Partner Mark van der Waal haben sich am 1. Juni in Las Vegas das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeit fand in der berühmten Stadt im US-Bundesstaat Nevada statt, die für die Künstlerin eine besondere Bedeutung hat.

Vor 23 Jahren musste Loona dort einen Tournee-Stopp abbrechen, weil ihre Mutter im Sterben lag. Bei ihrer Rückkehr nach Las Vegas kamen alte Gefühle zurück, und sie beschloss, diese belastende Erinnerung in etwas Positives zu verwandeln. Die Feier war bewusst schlicht gehalten, ohne jeden Luxus. Die Eheringe kosteten weniger als 50 Euro.

Loona betont, dass der materielle Wert für sie keine Rolle spielt: Hauptsache, wir sind verheiratet. Anwesend waren lediglich ihre Tochter aus einer früheren Beziehung, seine Tochter, eine Traurednerin und ein Fotograf. Das Paar tauschte persönliche Ehegelübde aus und tanzte anschließend zu dem Song (Everything I Do) I Do It for You von Bryan Adams.

Dieses Lied hat eine besondere Bedeutung in ihrer Beziehung: Mark van der Waal hatte im Oktober 2024 während der 90s Super Show in München vor etwa 10.000 Zuschauern mit genau diesem Song um ihre Hand angehalten. Loona, die mit bürgerlichem Namen Marie-José van der Kolk heißt, und der ehemalige Bauunternehmer Mark van der Waal lernten sich bereits 1992 kennen, als Loona als Tänzerin in einer Disco auf Mallorca arbeitete.

Der Kontakt brach zunächst wieder ab, wurde aber 2006 durch einen Zufall wieder aufgenommen. Loona rief für einen neuen Satellitenanschluss in ihrem Haus auf Mallorca eine Firma an, und ausgerechnet Mark van der Waal nahm den Anruf entgegen. Seit 2009 sind die beiden offiziell ein Paar, nach 17 gemeinsamen Jahren und einer insgesamt 34-jährigen Bekanntschaft haben sie nun geheiratet.

Die Entscheidung für Las Vegas war eine bewusste Wahl, um einen schwierigen Abschnitt ihres Lebens zu transformieren und ein neues, gemeinsames Kapitel zu beginnen. Die intime Zeremonie ohne großen Pomp spiegelt ihre Prioritäten wider: Die Liebe und Verbindung zählen, nicht äußerer Prunk. Die Geschichte ihrer Beziehung ist geprägt von Höhen und Tiefen, von Begegnungen und Wiederfinden, und mündet nun in dieser einfachen, aber symbolträchtigen Hochzeit in der Stadt der Wiedergeburt und unbegrenzten Möglichkeiten





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