Lootboxen in Videospielen: Gefahr für Jugendliche und regulatorische Herausforderungen

Viele beliebte Spiele wie EA FC 25, Fortnite und Counter-Strike nutzen Lootboxen mit zufälligen Belohnungen. Experten warnen vor Suchtgefahr, besonders für Minderjährige. Die rechtliche Einordnung in Deutschland ist umstritten, und es gibt Forderungen nach strengeren Regeln zum Jugendschutz.

Seltene Spielerkarten in EA FC 25, begehrte Skins in Fortnite oder wertvolle Cases bei Counter-Strike: Viele beliebte Videospiele setzen auf Belohnungssysteme mit Zufallsprinzip. Die sogenannten Lootboxen sorgen seit Jahren für Kritik.

Fachleute sehen darin Mechanismen, die besonders Kinder und Jugendliche gefährden können. Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ) warnt vor den Risiken. Die virtuellen Überraschungspakete sind für die Spielebranche ein Milliardengeschäft. Gleichzeitig schlagen Suchtforscher Alarm.

Sie betonen, dass die Systeme ähnlich funktionieren wie Glücksspiel und junge Nutzer besonders anfällig machen können. Eine klare Regulierung bleibt jedoch schwierig, weil Entwickler ihre Modelle ständig verändern. Nach Angaben der BzKJ handelt es sich bei Lootboxen um virtuelle Behälter mit zufälligem Inhalt. Spieler können sie durch Erfolge im Spiel erhalten oder gegen echtes Geld beziehungsweise virtuelle Währungen erwerben.

Hinweise wie In-Game-Käufe oder zufällige Objekte deuten oft auf solche Mechaniken hin. Der entscheidende Punkt: Niemand weiß vor dem Öffnen, welcher Gegenstand enthalten ist. Dabei treten Lootboxen längst nicht nur als klassische Schatzkisten auf. Sie können ebenso Kartenpacks, Glücksräder oder andere spielinterne Elemente sein.

Diese zufälligen Belohnungen können dazu führen, dass Spieler die Kontrolle über ihre Ausgaben verlieren oder immer mehr Zeit investieren. Experten befürchten zudem, dass die Hemmschwelle gegenüber echtem Glücksspiel sinkt. Besonders gefährdet sind Minderjährige. Der für Planung, Kontrolle und rationales Handeln wichtige präfrontale Cortex entwickelt sich bis Mitte 20 vollständig.

Bereiche des Gehirns, die Belohnungen und Emotionen verarbeiten, reifen dagegen früher. Dadurch reagieren junge Menschen oft stärker auf Anreize und zeigen häufiger impulsives Verhalten. Ob Lootboxen rechtlich als Glücksspiel gelten, ist in Deutschland weiterhin umstritten. Zwar untersagt der Glücksspielstaatsvertrag Minderjährigen die Teilnahme an Glücksspielen.

Ob virtuelle Gewinne jedoch rechtlich wie echte Gewinne behandelt werden müssen, ist bislang nicht abschließend geklärt. Zusätzlich greifen europäische Regeln. Plattformen, die unter den Digital Services Act fallen, müssen Minderjährige besser schützen. Dazu gehören etwa Alterskontrollen oder Zugangsbeschränkungen.

In anderen Ländern wie Belgien und den Niederlanden wurden Lootboxen bereits als Glücksspiel eingestuft und streng reguliert. In Deutschland hingegen gibt es noch keine einheitliche Linie. Die Stiftung Warentest und Verbraucherzentralen fordern seit Jahren eine klare Kennzeichnungspflicht und das Verbot von Lootboxen in Spielen, die sich an Minderjährige richten. Die Industrie setzt stattdessen auf freiwillige Selbstverpflichtungen, die jedoch oft nicht ausreichen.

Einige große Publisher haben inzwischen Transparenzmaßnahmen eingeführt, wie die Angabe von Wahrscheinlichkeiten für seltene Gegenstände. Allerdings zeigen Studien, dass selbst mit diesen Informationen die Anreizwirkung kaum gemindert wird. Kinder und Jugendliche sind besonders anfällig für die suggestive Gestaltung der Lootbox-Systeme, die mit leuchtenden Farben, Soundeffekten und Animationen arbeiten. Diese Elemente aktivieren das Belohnungszentrum im Gehirn und fördern das Verlangen nach weiteren Öffnungen.

Daher ist ein umfassender Schutz aus Expertensicht dringend erforderlich. Die Bundesregierung könnte durch eine Anpassung des Glücksspielrechts oder des Jugendschutzgesetzes klare Vorgaben machen. Einen vollständigen Schutz gibt es nicht. Deshalb raten Experten, offen mit Kindern über Lootboxen zu sprechen und sich selbst über die Systeme zu informieren.

Wichtig ist, mit Kindern feste Ausgabenlimits zu vereinbaren und darauf zu achten, dass ausreichend Geld für andere Wünsche bleibt. Auch Eltern sollten sich über die Spiele ihrer Kinder informieren und gegebenenfalls Einstellungen zur Begrenzung von In-Game-Käufen nutzen. Letztlich liegt die Verantwortung nicht nur bei den Familien, sondern auch bei den Spieleentwicklern und Politikern, die für mehr Transparenz und bessere Schutzmaßnahmen sorgen müssen





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