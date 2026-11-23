Lord Nicholas Stern warnt vor fossilen Subventionen und betont, dass Erneuerbare Energien das Wachstum der Zukunft sichern. Daten belegen die hohen Kosten des Nichtstuns.

Lord Nicholas Stern, ehemaliger Chefökonom der Weltbank, warnt eindringend davor, dass die Politik europäischer Länder die Chance auf eine nachhaltige Zukunft verpatzt. Er argumentiert, dass die fortgesetzte Abhängigkeit von fossilen Energien und deren Lobbyismus nicht nur finanzielle Verluste verursacht, sondern auch die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen gefährdet. Seine Analyse unterstreicht, dass die wirtschaftlichen Schäden eines ungebremsten Klimawandel s weit höher sind als die Investitionen in den notwendigen Klimaschutz.

Historische Kosten-Nutzen-Analyse bestätigt Notwendigkeit

Die wirtschaftlichen Argumente für den Klimaschutz stützen sich auf wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, die bereits vor zwei Jahrzehnten publiziert wurden. Lord Nicholas Stern berechnete in seinem Report für die britische Regierung, dass das Verharren in der fossilen Welt jährliche Verluste von fünf bis 20 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts nach sich ziehen würde. Im Gegensatz dazu hätten gezielte Maßnahmen zur Energiewende nur ein Prozent der wirtschaftlichen Leistung gekostet. Später korrigierte er diese Schätzung auf zwei Prozent, was die Effizienz der Maßnahmen noch unterstreicht.

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Diese historische Einschätzung ist heute aktueller denn je. Die Kosten für das Nichtstun sind in den letzten Jahren gestiegen, während die Kosten für klimafreundliches Handeln deutlich gesunken sind. Lord Nicholas Stern bezeichnet den Aufstieg der erneuerbaren Energien daher eindeutig als die zentrale Wachstumsgeschichte des 21. Jahrhunderts. Die vorliegenden Beweise für diese positive Entwicklung sind laut seiner Bewertung beeindruckend und widerlegen die These, dass Klimapolitik wirtschaftlich schädlich sei.

Politische Blockaden gefährden Markt und Arbeitsplätze

Trotz der klaren wirtschaftlichen Perspektive behindern politische Entscheidungen den Fortschritt massiv. Lord Nicholas Stern kritisiert scharf, dass aktuelle Politiken diese positive Wachstumsgeschichte gefährden. Durch die Aufrechterhaltung schädlicher Subventionen für fossile Brennstoffe werden Steuergelder verschwendet, anstatt sie in innovative Lösungen zu investieren. Diese falschen Anreize verunsichern die Märkte und führen stattdessen zu einem beschleunigten Arbeitsplatzabbau in zukunftsträchtigen Branchen.

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Zusätzlich untergräbt diese Politik die strategische Unabhängigkeit der europäischen Länder im Energiebereich. Die Abhängigkeit von importierten fossilen Ressourcen macht Volkswirtschaften anfällig für Preisschwankungen und geopolitische Krisen. Lord Nicholas Stern betont, dass die sauberen Energien längst günstiger sind als die schmutzigen Alternativen. Diese Preiswende betrifft nicht nur die finanziellen Aspekte, sondern hat direkte Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und die Sicherheit.

Menschliches Leid und ökonomische Einbußen durch Hitze

Die Folgen des Klimawandels sind bereits heute messbar und verheerend. Forschende aus mehr als 50 wissenschaftlichen Institutionen und UN-Organisationen dokumentieren in der renommierten Fachzeitschrift "The Lancet", dass extreme Hitzewellen zwischen 2016 und 2023 etwa drei Millionen Menschen das Leben gekostet haben. Diese dramatischen Zahlen verdeutlichen, dass der Klimawandel keine abstrakte Gefahr ist, sondern eine konkrete Bedrohung für die menschliche Sicherheit und das Überleben vieler Bevölkerungsgruppen.

Neben Hitzewellen verursachen Dürren, Überschwemmungen, Starkregen, Waldbrände und Luftverschmutzung weitere Millionen Tote. Die wirtschaftlichen Konsequenzen sind ebenfalls enorm. Allein im Jahr 2025 beliefen sich die Einkommensausfälle infolge von Hitzewellen auf rund 1,07 Billionen Dollar. Darüber hinaus konnten 537 Milliarden Arbeitsstunden nicht geleistet werden, was die Produktivität der globalen Wirtschaft erheblich beeinträchtigt. Diese Zahlen zeigen, dass die Gesellschaft sich die aktuellen Schäden nicht länger leisten kann.

Technologische Lösungen und Zukunftsperspektiven

Trotz der alarmierenden Lage gibt es keine wissenschaftlich begründeten Hindernisse, um die Krisen zu bewältigen. Es stehen genügend kreative und engagierte Menschen sowie das notwendige Wissen zur Verfügung. Die erforderlichen Handwerkstechniken und Technologien sind bereits vorhanden, um innovativere, sicherere und sozial gerechtere Wege zu gestalten. Lord Nicholas Stern betont, dass die Natur dabei als zuverlässige Partnerin fungiert, wenn Maßnahmen im Einklang mit ökologischen Prinzipien entwickelt werden.

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In der Praxis sind solche Lösungen bereits weit verbreitet. Projekte im Hochwasser- und Küstenschutz, die Begrünung von Städten und die Regeneration von Böden zeigen, dass nachhaltiges Handeln möglich und effektiv ist. Diese praktischen Beispiele geben Lord Nicholas Stern Mut zum weiteren Handeln. Auch wenn die aktuelle Klimakonferenz als gescheitert gelten muss, bleibt die wirtschaftliche und ökologische Notwendigkeit der Energiewende unbestritten. Die Daten der Weltbank und von "The Lancet" liefern die Grundlage für eine rationalere Politikgestaltung.