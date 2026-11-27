Zitterpartie für die schwangere Loredana Wollny: Nach seiner Festnahme besteht für ihren Mann Servet ein Ausreiseverbot aus der Türkei.

in der Türkei unterliegt er weiterhin strengen gerichtlichen Auflagen.das Land im Zuge des laufenden Strafverfahrens derzeit nicht verlassen. Obendrein steht zweimal wöchentlich ein Pflichtbesuch auf dem Programm: Jeden Dienstag und Samstag muss er zwischen 9:00 und 23:59 Uhr persönlich auf der nächstgelegenen Polizeiwache vorstellig werden und seine Anwesenheit per Unterschrift quittieren.

Diese Vorgaben greifen laut dem Gerichtsdokument bereits seit dem 28. Oktober. Was genau dem Schwiegersohn des Wollny-Clans juristisch zur Last gelegt wird, bleibt unterdessen nebulös – eine entsprechende Anfrage ließ die türkische Staatsanwaltschaft unbeantwortet. In der türkischen Berichterstattung fallen im Zusammenhang mit den Ermittlungen allerdings schwere Stichworte, darunter Sachbeschädigung, vorsätzliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit sowie Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.

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Dass die Daumenschrauben der Justiz weiter angezogen bleiben, bestätigte"Eine Ausreisesperre ist im Rahmen eines laufenden Strafverfahrens eine gängige Maßnahme" , erklärte er und schob nach: "Die entsprechenden Auflagen bestehen im Zusammenhang mit dem Verfahren, werden von mir selbstverständlich eingehalten und werden mit Einstellung des Verfahrens sofort aufgehoben.