Ermittlungen nach Schüssen auf ein Restaurant: Loredana Wollnys Mann Servet wurde festgenommen. Jetzt äußert er sich.

berichtet, griff die Gendarmerie im Ort Manavgat bei Antalya zu und brachte ihn in Handschellen zu einem Justizgebäude. Auslöser für die Maßnahmen sind laufende Untersuchungen wegen einer bewaffneten Attacke auf das Lokal Ötzi's Bar Restaurant im Ferienort Evrenseki unweit von Side, die sich bereits am 22.

Oktober ereignet hatte. Im Zuge der Razzia nahmen Einsatzkräfte insgesamt fünf Tatverdächtige in Gewahrsam. Die aktuell schwangerewieder auf freiem Fuß: Er kam gemeinsam mit einem weiteren Verdächtigen unter gerichtlichen Auflagen frei. Welche konkreten Vorwürfe gegen ihn erhoben werden, geht aus den bisher bekannten Medienberichten nicht hervor.

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Auch die Gegenstände, die bei den Ermittlungen sichergestellt wurden, wurden ihm nicht persönlich zugeordnet.sichteten die Ermittler rund 120 Stunden Material aus Überwachungskameras. Die Vorwürfe in dem Ermittlungsverfahren wiegen schwer: Unter anderem stehen Sachbeschädigung sowie die vorsätzliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit im Raum.