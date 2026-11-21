Loris Karius klärt auf: Kein Wechsel zum FC Bayern. Der Torwart bei Schalke 04 betont seinen Fokus und dementiert Gerüchte über einen Wechsel.

Der 33-jährige Torwart Loris Karius hat die anhaltenden Spekulationen über einen Wechsel zum FC Bayern München klar zurückgewiesen. In einer ersten Stellungnahme zu den Meldungen betonte er, dass aktuell keine Gespräche mit dem Rekordmeister stattfinden und sein Vertrag bis 2028 bei Schalke 04 besteht. Der Spieler wolle sich nicht an wilden Gerüchten beteiligen und konzentriere sich ausschließlich auf seine aktuelle Mannschaft.

Karius, der nach zehn Spieltagen bereits zum sechsten Mal die Auszeichnung als Man of the Match erhalten hat, führte seine herausragende Form an. Bei diesem Spiel hatte er mehr Trophäen im Wandschrank als seine früheren Vordermänner Tore erzielt, da diese in diesem Zeitraum lediglich fünf Treffer verbuchten. Seine Leistungen, insbesondere eine herausragende Parade gegen den VfB-Stürmer Führich kurz vor Schluss, unterstrichen erneut seine Zuverlässigkeit in entscheidenden Momenten.

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Karius bestätigt keinen Kontakt zu Bayern München

Beim Thema Bayern München ging Karius mit großer Vorsicht um. Er erklärte, dass es derzeit nicht angehe, solche Spekulationen zu kommentieren, da er mit niemandem in Kontakt stehe. Sein voller Fokus liege auf dem aktuellen Verein, bei dem er sich sehr wohl fühle und sehr gerne im Tor stehe. Damit dementierte er indirekt die Gerüchte, dass er das Ziel habe, die Nummer eins bei den Bayern zu werden.

Alternative zur Karriereende von Manuel Neuer

Die Diskussion um einen möglichen Wechsel wurde maßgeblich durch die Zukunft von Manuel Neuer angeheizt. Sollte der 40-jährige deutsche Nationaltorwart zum sechsten Mal zum Man of the Match gewählt werden, würde er seine Karriere im Sommer beenden. Ein Argument für dieses Vorhaben wäre, dass Manuel Neuer dann deutlich näher an seiner in Mailand lebenden Familie wohnen würde. Diese Perspektive schuf den Eindruck, Loris Karius könnte als Nachfolger auserkoren sein.

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Position des Sportvorstands und Vereinsführung

Schaldes Sportvorstand Matthias Tillmann, der zur Westdeutschen Allgemeine Zeitung (WAZ) Stellung bezog, verteidigte die Entscheidung, den Torwart zu halten. Tillmann argumentierte, es sei besser, die Nummer eins auf Schalke zu sein, als andernorts nur die Rolle des Ersatzmannes einzunehmen. Diese klare Linie unterstützte Karius, der mit einem verschmitzten Lächeln bestätigte, dass es Spaß mache, vor der Nordkurve zu spielen und als Nummer eins bei Schalke zu fungieren.

Neue Frisur als Symbol für aktuellen Fokus

Obwohl der Wechsel nach München ausgeschlossen wurde, zeigte sich Loris Karius optisch wandelbar. Der zweifache Familienvater, der zuvor oft als Zopfträger bekannt war, erklärte auf Nachfrage, dass er sich mit 33 Jahren für einen seriöseren Schnitt entschieden habe. Dieser neue Look soll symbolisch für eine neue Lebensphase stehen, in der der Hunger nach Veränderung vorerst gestillt ist und der Blick auf die kommenden Aufgaben bei Schalke 04 gerichtet ist.