Torhüter Loris Karius bleibt dem FC Schalke 04 längerfristig erhalten. Der 32-Jährige verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2028. Nach dem Aufstieg war Karius mit konstant starken Leistungen und 13 Clean Sheets in 30 Bundesligaspielen ein Schlüsselspieler für die beste Defensive der Liga. Sportdirektor Youri Mulder hebt seine Zuverlässigkeit und entscheidenden Paraden hervor. Medien zufolge steigt Karius zu einem Spitzenverdiener auf. Die Verlängerung sichert Schalke Stabilität im Tor für den Klassenerhalt und die Zukunft.

Der 32-jährige Torhüter Loris Karius hat seinen Vertrag beim FC Schalke 04 vorzeitig um ein Jahr bis 2028 verlängert. Damit bleibt der Schlussmann den "Königsblauen" auch in der kommenden Saison in der Bundesliga erhalten.

Nach dem Aufstieg in die Bundesliga im vergangenen Jahr ist Karius ein integraler Bestandteil des Teams und gilt als einer der Garanten für den Klassenerhalt. Seine konstant starken Leistungen und seine Erfahrung aus internationalen Top-Ligen machen ihn zu einem unverzichtbaren Rückhalt. Die Verlängerung unterstreicht die Bedeutung, die der Spieler für die Mannschaft und den Verein hat. Youri Mulder, Direktor Profifußball bei Schalke, betont: "Mit seinen konstant starken Leistungen hat Loris als verlässlicher Rückhalt maßgeblich zum Erfolg beigetragen.

Die Mannschaft kann sich auf ihn verlassen. Insbesondere in engen Spielen hat er durch entscheidende Paraden mehrfach den Unterschied ausgemacht und wichtige Punkte gesichert.

" In der vergangenen Saison absolvierte Karius 30 Bundesligaspiele und hielt in 13 Partien sauber. Mit nur 31 Gegentoren insgesamt verfügte Schalke über die beste Defensive der Liga, was maßgeblich auf Karius' Torwartspiel zurückzuführen war. Medienberichten zufolge wird Karius nach der Vertragsverlängerung zu den Topverdienern im Kader gehören. Der ehemalige Liverpool- und Newcastle-Torhüter fühlt sich bei Schalke wohl und hat sich aus "voller Überzeugung" für eine Vertragsverlängerung entschieden.

Für den FC Schalke 04 ist dies ein wichtiges Signal für die weitere Planung und Stabilität im Tor





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