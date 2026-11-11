Schalker Torwart Loris Karius erholte sich am Mittwoch nach dem Zusammenstoß mit Robin Gosens, aber deutliche Schrammen an Nase und Sporthose bleiben sichtbar.

Schalker s Torwart Loris Karius kehrte am Mittwoch trotz sichtbarer Narben nach dem Zusammenstoß mit Robin Gosens auf die Trainingsfläche zurück. Der 33-Jährige zeigte im Weitwinkel ein "Po-Polster" unter der Sporthose, das nur auf der linken Seite des Kleides zu sehen war.

Detailbericht zum Trainingsauftakt

Nach dem Spiel gegen Hoffenheim (1:2) hatte Karius im Bundesliga-Ausgang einen feineren Schnitt an der Nase bekommen. Beim Training klargut ist, dass der Torhüter noch immer eine dicke Schramme an dieser Stelle trägt. Das Polster unter der Hose ließ eindeutig die Verletbungsspur des letzten Absturzes sichtbar werden.

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Der Zwischenfall ereignete sich am Sonntag, als Karius und Gisens zusammen stießen. Beide verletzten sich: Karius zog sich Prellungen am Oberkörper und verstümmelte das Gesicht, während Gosens ein Knie schmerzte und nun länger ausfallen muss.

Reaktion der Schalker-Ausrüstung und des Trainers

Der Trainerstab erklärte, dass Karius bereits am Mittwoch zum Training zurückkehrte, trotz der noch präsenten Schramme. Die Schöpfer der Sportbekleidung haben das zusätzlich polsternde Stück nur auf der linken Seite angebracht, um die Atmung beim Springen zu erleichtern.

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Gosens wird nach dem Crash für mehrere Wochen aussetzen, denn sein Knie muss noch vollständig heilen. Die Mannschaft hat bereits einen Zeitplan vorbereitet, um die Fitness in der Trainingsgruppe zu erhalten.

Folgen für die Mannschaft und kommende Spiele

Die Sichtbarkeit der Narben hat keine negativen Auswirkungen auf die Spielbereitschaft von Karius, aber die Trainer überwachen die Situation genau. Wird gleichzeitig ein weiterer Kader ausgehegt, so könnte sich das sogar auf die Aufstellung der nächsten Bundesliga-Spiele auswirken.

Der Schalker setzt ihre Pflicht zur Sicherheitsausstattung der Kaderinnen und Kader fort, um vergleichbare Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Die Mannschaft bereitet seither ein Szenario vor, in dem Karius nicht mehr die letzte Verteidigungslinie betreten muss.