Die Los Angeles Chargers starten durchschwunden. Quarterback Justin Herbert leidet unter Niederlagen. Fans hoffen auf Madison Beer.

Im SoFi Stadium treffen zwei Teams aus derselben Metropole aufeinander, die sich auch die Spielstätte teilen. Das Aufeinandertreffen der Los Angeles Rams und der Chargers findet heute Abend um 22.05 Uhr bei Sky statt. Der Wettkampf trägt den Namen Battle of LA, doch eine ernste Rivalität ist aktuell nicht erkennbar. Selbst Rams-Star Matthew Stafford, der 38-jährige Quarterback, nutzte die Gelegenheit zu einem Scherz im Vorfeld. Er wies darauf hin, dass Los Angeles eine sehr große Stadt sei, um sie einfach zu durchqueren. Die Spannung liegt daher nicht im Lokalderby, sondern in der sportlichen Lage bei den Chargers.

Krisenmode bei den Los Angeles Chargers

Vor dem Beginn der Saison hatten viele Experten das Team von Headcoach Jim Harbaugh als einen der Favoriten auf die Play-offs eingestuft. Jim Harbaugh ist 62 Jahre alt und führt das Team mit Ambition, doch die Realität sieht anders aus. Die verletzungsgeplagten Chargers leiden unter einer Serie von sechs Niederlagen. Damit sind sie das einzige noch sieglose Team in der gesamten Liga. Viele Fans reagieren auf den schlechtesten Saisonstart seit 26 Jahren mit Sarkasmus. Die letzte Hoffnung scheint in dieser Phase nicht auf sportliche Verbesserungen, sondern auf die Verlobte des schwächelnden Quarterbacks Justin Herbert zu ruhen.

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Madison Beer als virales Phänomen

Madison Beer ist 27 Jahre alt und als US-Sängerin bekannt. Nicht das typisch amerikanische Dünnbier, sondern ihre Person wird aktuell von den Anhängern gefeiert. Als die Popstar unter der Woche im Disneyland bei einer TV-Aufzeichnung Weihnachtslieder trällerte, rief ein frustrierter Fan laut Fix the Chargers, was die Chargers in Ordnung bringen soll. Beer lachte nur und zuckte mit den Schultern, als sie die Forderung hörte. Zu Halloween sorgte der gern gesehene Heimspielgast der Chargers nun zum zweiten Mal in einer Woche für große Schlagzeilen in den Medien. Der Popstar amüsierte sich prächtig auf der Party der Luxusmarke Chrome Hearts in Los Angeles.

Scandal und öffentliche Aufmerksamkeit

Das Ereignis auf der Party war besonders auffällig, da sie ein knappes Minnie-Mouse-Kostüm trug. Im Anschluss ging ein Schnappschuss viral, auf dem ihre Busenfreundin Frankie Starks ihr scherzhaft-lüstern an die linke Brust packt. Die Medien berichten ausführlich über diese Szene, die die Aufmerksamkeit der Fans von der sportlichen Misere ablenkt. Justin Herbert hingegen mied dieses Jahr Halloween-Auftritte völlig. Der Grund liegt auf der Hand, denn seine statistischen Zahlen sind für jeden Beobachter mehr als gruselig. Er hat bisher 8 Interceptions geworfen und keinen einzigen Touchdown-Pass erzielt.

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Hoher Druck und defensive Schwäche

Neben den Wurffehlern wurde Herbert bereits 21 Mal von der gegnerischen Defense zu Boden gerissen. Diese statistische Lage zeigt, dass das Offensive Line Team massive Probleme hat. In der spielfreien Woche stiegen bei den Chargers darum mehrere Krisen-Gipfel. Auch Herbert und der umstrittene neue Offensive Coordinator Mike McDaniel hockten zusammen. Mike McDaniel ist 43 Jahre alt und kam erst aus Miami zu den Chargers. Sie analysierten gemeinsam Videomaterial, wobei eine Sitzung mehr als vier Stunden dauerte. Trotz der intensiven Arbeit ist die Lage weiterhin kritisch.

Verteidigung des neuen Stabschefs

Bei einer anschließenden Presserunde verteidigte Herbert seinen neuen Play-Caller Mike McDaniel. Er nahm die volle Verantwortung auf sich und erklärte, dass es nicht der Fehler des Koordinators sei. Die Spieler müssten einen besseren Job machen, so Herbert. Die Jungs seien zwar frei, aber die Spielzüge würden nicht korrekt ausgeführt. Es liege an ihnen, zu rennen, zu blocken, zu fangen und zu werfen. Die Verantwortung für die Offensive liege bei allen Spielern dieser Einheit. Dies zeigt, dass das Team interner Probleme bewusst ist, diese aber noch nicht lösen kann.

Zukunft und Transfgerüchte

Trotz dieser desaströsen Saison ist ein Verkauf von Herbert bis zur Trade-Deadline am 10. November kein Thema. Laut Insidern wie Adam Schefter von ESPN oder Joe Banner von der Los Angeles Times besteht keinerlei Chance auf einen Transfer. Joe Banner erklärte, dass die Möglichkeit, den Quarterback zu traden, bei null liegt. Die Franchise möchte weiterhin an ihrem Star Quarterback festhalten. Die NFL ist jeden Sonntag ab 19 Uhr live und kostenlos bei RTL zu sehen. Die deutsche Konferenz wird bei Sky Sports übertragen.