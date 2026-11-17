Die Los Angeles Chargers beenden eine 11-Spiele-Verliererserie mit einem 23:20-Sieg gegen die Baltimore Ravens. Justin Herbert dominierte mit Lauf- und Passtouchdowns.

Die Los Angeles Chargers haben am Montagabend in Woche 10 der NFL-Saison ihr erstes Spiel gewonnen. Das Team aus Kalifornien besiegte die Baltimore Ravens mit einem knappen Ergebnis von 23:20 Punkten. Dieser Sieg beendete eine extrem schwere Durststrecke für die Mannschaft, die zuvor insgesamt elf Niederlagen in Folge hinnehmen musste.

Beendigung der elf Spiele langen Niederlagenserie

Die Bilanz der Los Angeles Chargers verbesserte sich durch diesen Erfolg auf einen Sieg und acht Niederlagen. Damit endete eine Serie von elf Niederlagen, von denen acht bereits in der laufenden Saison erzielt wurden. Im Gegensatz dazu rutschten die Baltimore Ravens durch die fünfte Pleite in Folge auf eine Bilanz von vier Siegen und sechs Niederlagen ab. Vor dem Kickoff standen sich zwei Teams gegenüber, die zusammen insgesamt 15 Niederlagen in Serie auf dem Konto hatten.

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Domination durch Offense und Justin Herbert

Justin Herbert legte den Grundstein für den Erfolg mit zwei Rushing Touchdowns vor der Pause. Der Quarterback der Chargers war als Passgeber zwar nur auf zwölf erfolgreiche Zuspiele für 129 Yards gekommen. Sein früher Touchdown über 22 Yards beim ersten Drive bescherte den Chargers jedoch eine Führung, die bis zum Ende des Spiels Bestand hatte. Omarion Hampton trug ebenfalls zu dieser frühen Führung bei, indem er ebenfalls einen Lauf-Touchdown erzielte.

Laufspiel dominiert die Defensive der Ravens

Die Chargers dominierten ihren Gegner deutlich an der Line of Scrimmage. Das Laufspiel der Kalifornier war hervorragend organisiert und sammelte insgesamt 160 Rushing Yards. Im Gegensatz dazu kamen die Baltimore Ravens gerade einmal auf 16 Laufyards. Selbst der Superstar Derrick Henry der Ravens fand praktisch keine Lücken in der Abwehr.

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Derrick Henry erzielte zwar zwei Touchdowns. Bei insgesamt zehn Laufversuchen brachte er es jedoch nur auf kümmerliche zehn Yards. Die Defensivleistung der Chargers ließ dem gefürchteten Laufspiel der Ravens praktisch keine Chance. Diese dominante Darstellung an der Line of Scrimmage war ein entscheidender Faktor für den Überraschungserfolg.

Kritischer Fehler von Zay Flowers entscheidet Spiel

Trotz der klaren Dominanz blieb die Begegnung bis in die Schlussphase spannend. Beim Stand von 23:20 Punkten boten sich den Ravens noch die Gelegenheit, das Spiel zu drehen. Ausgerechnet Zay Flowers leistete sich den entscheidenden Fehler, der das Spiel entschied. Der Receiver war in seiner Karriere bereits mehrfach für folgenschwere Ballverluste bekannt.

Etwa zwei Minuten vor Schluss verlor Zay Flowers einen gefangenen Pass in der Nähe der 45-Yard-Linie der Chargers. Diese entscheidende Chance nutzten die Chargers nicht mehr. Justin Herbert fand daraufhin Charlie Kolar, einen ehemaligen Ravens-Spieler, für ein entscheidendes First Down. Damit war Baltimores letzte Hoffnung praktisch dahin. Für Los Angeles endet damit ein monatelanger Albtraum.

Reaktionen der Beteiligten

Justin Herbert bezeichnete das vergangene Jahr als natürlich schwierig. Er lobte jedoch die Art und Weise, wie die Spieler jeden Tag ihre Arbeit angehen. Er nannte die Jungs echte Profis und fühlte sich geehrt, Teil dieser großartigen Truppe in der Kabine zu sein. Für die Baltimore Ravens markiert diese Niederlage den vorläufigen Tiefpunkt einer Krise.