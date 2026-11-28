Zunächst gibt es keine Berichte über größere Schäden oder Opfer. Nach einem Beben mit der Stärke 5,0 ist die Feuerwehr von Los Angeles allerdings alarmiert und die Bürgermeisterin warnt die Bevölkerung, sich auf Nachbeben einzustellen.

Die Feuerwehr im Großraum Los Angeles ist nach eigenen Angaben im Erdbeben modus. Zunächst gibt es keine Berichte über größere Schäden oder Opfer. Nach einem Beben mit der Stärke 5,0 ist die Feuerwehr von Los Angeles allerdings alarmiert und die Bürgermeisterin warnt die Bevölkerung, sich auf Nachbeben einzustellen.

Ein Erdbeben der Stärke 5,0 hat den Großraum der US-Metropole Los Angeles erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag das Epizentrum rund sechs Kilometer vor der Küste von Manhattan Beach, unweit des internationalen Flughafens von Los Angeles. Das Beben ereignete sich gegen 9.30 Uhr Ortszeit in einer Tiefe von rund zwölf Kilometern. Zunächst gab es keine Berichte über Verletzte oder größere Schäden, wie lokale US-Sender berichteten.

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Auch die Bürgermeisterin der US-Metropole Karen Bass schrieb auf X, dass es bislang keine Berichte über größere Schäden gebe. Sie rief die Bevölkerung auf, sich auf mögliche Nachbeben vorzubereiten. Kalifornien ist aufgrund seiner Lage an der Grenze zwischen der Pazifischen und der Nordamerikanischen Erdplatte besonders anfällig für Erdbeben. Die Feuerwehr von Los Angeles teilte mit, dass sie sich nun im „Erdbebenmodus“ befinde.