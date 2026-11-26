Los Angeles Rams besiegen Green Bay Packers mit 26:13. Durch diesen Sieg rücken die Rams in der NFC vor die Packers und gewinnen ihre fünfte Partie in Folge.

Die Los Angeles Rams haben zum Auftakt des 12. Spieltags ein klares Ausrufezeichen gesetzt und die Green Bay Packers mit einem überzeugenden 26:13 besiegt. Dieser knappe, aber strategisch wichtige Sieg ermöglicht es Los Angeles, die Green Bay Packers direkt zu überholen und sich den siebten Playoff-Platz in der NFC zu sichern. Die Rams beenden ihre Phase des Stotterns mit dem fünften Sieg in Serie, während die Packers nun seit dem neunten Spieltag auf einen weiteren Erfolg warten müssen.

Laufspiel und Defensive definieren den Sieg

Während Quarterback Matt Stafford eine eher zurückhaltende Performance ablieferte und nur 16 von 23 Pässen für 140 Yards traf, lag der Fokus auf dem Laufspiel. Blake Corum dominierte mit 32 Läufen für 184 Yards und erlief dabei ein Touchdown. Sein Teamkollege Kyren Williams trug weitere 46 Yards aus zwölf Läufen bei und fand ebenfalls den Weg in die Endzone. Da die Wide Receiver Davante Adams und Puka Nacua fehlten, übernahm Konata Mumpfield die Rolle des wichtigsten Passfangers mit vier Catches für 69 Yards.

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Auch in der Defense leisteten die Rams Großes, wenngleich die Statistiker ohne Sacks blieben. Myles Garrett und Aaron Donald konnten keine gegnerischen Quarterbacks hinter den Linien stürzen. Ein kritischer Moment ereignete sich jedoch, als Safety Kam Kinchens einen zu aggressiven und unfairen Tacklingversuch an Christian Watson ausführte. Diese Disqualifikation sorgte für Unterbrechungen im Spielverlauf und war ein taktischer Rückschlag für die Rams-Verteidigung.

Schwache Bilanz der Packers Offensive Line

Im Gegensatz zu den Leistungen der Rams bot die Offense der Green Bay Packers einen tristen Anblick. Das Laufspiel war völlig blockiert; bei insgesamt nur 13 angesagten Laufspielzügen erreichte Green Bay lediglich 48 Yards. Dieser eklatante Mangel an Raumgewinn durch den Boden machte die Offense vorhersehbar und einfach zu stoppen. Der Leading Rusher war der Receiver Savion Williams, der auf zwei Sweep-Läufen 18 Yards erzielen konnte, was jedoch bei weitem nicht ausreichte, um das Spiel zu wenden.

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Auch in der Luft zeigte Quarterback Jordan Love keine Top-Leistung. Mit 198 Yards, einem Touchdown und zwei Interceptions blieb er deutlich hinter seinen Erwartungen zurück. Sein bester Empfänger war Christian Watson mit 65 Yards und dem einzigen Touchdown der Packers. Watson musste das Spiel jedoch nach dem unfairen Hit von Kam Kinchens vorzeitig verlassen und ins Concussion Protocol aufgenommen werden. Diese Verletzung schwächte die offensive Ausbeute further further further further weiter, zumal Tight End Tucker Kraft noch einen zusätzlichen Fumble verursachte.

Auswirkungen auf die NFC Playoff-Tabelle

Die unmittelbaren Auswirkungen dieses Spiels sind gewaltig für die Playoff-Positionen. Die Rams, die nun eine Bilanz von 7-4 vorweisen, überholen die Packers in der Tabelle, die bei 6-5 stehen. Damit rücken die Rams im NFC-Picture vor die Konkurrenz von Green Bay und festigen ihre Chancen auf einen Heimvorteil in den Playoffs. Dieser Sieg ist ein entscheidender Moment für die Strategie der Rams, da sie damit nicht nur die direkte Konkurrenz ausschalten, sondern auch ihre eigene Formkurve nach oben drehen.

Ausblick auf die kommenden Spieltage

Betrachtet man die Zukunft, so steht für die Rams die nächste Woche bereit, in der sie erneut zum Spieltagsauftakt antreten. Die Momentum-Wende, die sie durch diesen Sieg gegen die Packers erreicht haben, könnte für ihre Finalphase der Saison entscheidend sein. Für Green Bay bedeutet die Niederlage einen deutlichen Dämpfer. Die Mannschaft muss nun dringend ihre Laufspielstrategie überdenken, da eine Offensive, die so wenig Raumgewinn erzielt, auf Dauer nicht siegreich sein kann. Die Hoffnung der Packers ruht nun darauf, dass Jordan Love und die verbliebenen Spieler schnell wieder zur alten Form zurückfinden.