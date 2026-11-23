Das Kölner Mitsing-Ereignis feiert 2026 sein 10. Jubiläum. Mehr als 90.000 Besucher erwartet am 22. und 23. Dezember ein riesiger Gesangschore im Stadion.

Das langjährige traditionelle Karnevals- und Weihnachtsereignis "Loss mer Weihnachtsleeder singe" feiert in diesem Jahr sein wichtiges zehnjähriges Jubiläum. Die veranstaltende Organisation KStA Medien Events GmbH plant für den 22. und 23. Dezember 2026 zwei große Abende im Rhein-Energie-Stadion in Köln. Aufgrund der enormen und anhaltenden Nachfrage der Bevölkerung wurden die Termine für diese spezielle Stadion-Christmette festgelegt.

Die Organisatoren laden die Bürgerinnen und Bürger ein, an beiden Terminen ab 18 Uhr gemeinsam in einem gigantischen Mitsingchor zu stehen. Die Kapazität des Stadions ermöglicht es dabei, dass mehr als 90.000 Menschen gleichzeitig an diesem besonderen musikalischen Erlebnis teilhaben können. Es handelt sich dabei um eine der größten gemeinsamen Gesangsveranstaltungen ihrer Art in der gesamten Region.

Also read Grand Slam of Darts 2026: deutsche Hoffnung in Wolverhampton

Geschichte und Ursprung der Veranstaltung

Die ursprüngliche Idee für diese Form des gemeinsamen Singens im Fußballstadion stammt vom Geschäftsführer der Kölner Sportstätten, Lutz Wingerath. Er entwickelte das Konzept 2015, als er feststellte, dass die Kölner Bevölkerung gerne gemeinsam singt und solche Veranstaltungen stark nachgefragt werden. Die Premiere des Formats fand am 20. Dezember 2015 statt, also vor genau elf Jahren. Bei der allerersten Ausgabe kamen am vierten Advent 32.000 Menschen in das Stadion, obwohl die Vorbereitungszeit lediglich wenige Monate betragen hatte.

Als direkte Inspirationsquelle für das Kölner Projekt diente das bekannte Weihnachtssingen in der Alten Försterei in Berlin. Diese Veranstaltung hatte 2003 ihren Ursprung, als sich 89 Mitglieder eines Fanclubs des 1. FC Union Berlin heimlich zu einer ersten Gesangsveranstaltung trafen. Der Grund dafür war die Verarbeitung des Frusts über eine enttäuschende Hinrunde in der Bundesliga. Mit jedem weiteren Jahr wurde diese Runde größer und entwickelte sich schließlich zu einer der größten Stadionsingen-Veranstaltungen Deutschlands.

Advertisement

Kölsche Künstler und musikalische Umsetzung

Bekannte Köpfe aus der kölschen Musikszene unterstützen das Event seit den Anfängen. Zu den Gründern und langjährigen Unterstützern zählen Persönlichkeiten wie Stefan Knittler, Björn Heuser, Wolfgang Niedecken und JP Weber. Sie stimmten bereits bei der ersten Ausgabe die Lieder an und bleiben bis heute feste Größen im Programm. Lutz Wingerath erinnert sich daran, wie er den Kontakt zu Georg Hinz suchte, um die Namensgebung für die Veranstaltung zu klären. Georg Hinz hatte 1999 in seiner eigenen Küche das Format "Loss mer singe" entwickelt.

Seit 2001 findet das Einsingen der neuesten Karnevalslieder in verschiedenen Kneipen in Köln statt. Die Weihnachtsvariante im Stadion kam 2015 als Ergänzung zu diesem bestehenden Format hinzu. Parallel dazu startete im Jahr 2016 das Ereignis "Kölle singt" in der Lanxess-Arena, wo Björn Heuser jährlich die schönsten kölschen Lieder anstimmt. Die Organisatoren stellten fest, dass die verschiedenen Formate sich nicht behinderten, sondern gegenseitig förderten.

Erfolg, Nachahmung und organisatorische Herausforderungen

Der massive Erfolg des Formats führte dazu, dass andere deutsche Großstädte das Modell übernahmen. Städte wie Frankfurt, Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen kopierten das Konzept und initiierten eigene ähnliche Veranstaltungen. Trotz dieser Nachahmung legt Lutz Wingerath großen Wert darauf, dass die Kölner Veranstaltung einen einzigartigen Charakter bewahrt. Das erklärte Ziel bleibt es, keine herkömmliche Konzertshow zu veranstalten, sondern eine reine Mitsingveranstaltung für das Publikum zu bieten.

Im Vordergrund steht bei jeder Ausgabe ausschließlich das gemeinsame Singen der Anwesenden, nicht die Performance eines einzelnen Stars. Die musikalische Untermalung erfolgt durch kölsche Bands, die sowohl bekannte Weihnachtsklassiker als auch eigene Titel darbieten, die thematisch in den Rahmen passen. Bekannte Songs wie "Stääne" von der Band Klüngelköpp gehören dabei zu den festen Bestandteilen des Programms, die von den Zuschauern begeistert aufgenommen werden.

Advertisement

Resonanz, Pandemiejahre und zukünftige Termine

Die emotionale Bindung der Zuschauer an das Event zeigt sich in den vielen Rückmeldungen, die die Organisatoren erhalten. Es wurde berichtet, wie Menschen während ihrer Heimfahrt in den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) weiter sangen. Für viele Teilnehmer gilt das Ereignis als der perfekte Start in die besinnlichen Feiertage. Lutz Wingerath betont, dass ihn diese Resonanz jedes Jahr von Neuem rührt und ihm Gänsehaut bereitet, wenn zehntausende Menschen zusammenkommen.

Im vergangenen Jahrzehnt gab es einige organisatorische Hürden zu bewältigen. In manchen Jahren lag aufgrund von Spielen der Kölner Haie eine Eisfläche im Stadion, was den Aufbau erschwerte. In anderen Fällen musste aufgrund des Spielplans des 1. FC Köln kurzfristig und schnell umgebaut werden. Während der Corona-Pandemie fiel die Veranstaltung für mehrere Jahre vollständig aus. Für die zukünftigen Jubiläumsabende im Dezember 2026 sind jedoch keine derartigen Einschränkungen bekannt.

Die Organisatoren betrachten das Ereignis als einen festen und wichtigen Höhepunkt im jährlichen Veranstaltungskalender der Stadt. Nach zehn Jahren Erfolgsgeschichte sind die Macher des Spektakels sehr stolz auf die Entwicklung. Lutz Wingerath ist der Meinung, dass die kurze Vorbereitungszeit bei der Premiere bereits hervorragend war und sich das Format seitdem fest etabliert hat.