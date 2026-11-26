Zehn Jahre Loss mer Weihnachtsleeder singe: Höhner, Kasalla und neu Druckluft im Rhein-Energie-Stadion. Tickets für den 22. und 23. Dezember 2026 verfügbar.

Die Veranstaltung "Loss mer Weihnachtsleeder singe" findet im Jahr 2026 bereits zum zehnten Mal statt und feiert damit ein besonderes Jubiläum. Der traditionelle Mitsing-Event verwandelt das Rhein-Energie-Stadion in Köln erneut in einen gigantisches Chorgesang-Erlebnis für die Bevölkerung. Aus diesem Anlass wurden aus Gründen der großen Nachfrage gleich zwei Termine im FC-Tempel von Müngersdorf festgelegt. Die beiden Abende laden alle Interessierten ein, gemeinsam die beliebtesten Weihnachtslieder zu singen.

Zwei Abende im Rhein-Energie-Stadion für 90.000 Besucher

Die Organisation der Veranstaltung, die von der KStA Medien Events GmbH durchgeführt wird, hat für das Jubiläumsjahr ein doppeltes Programm im Stadion in Müngersdorf beschlossen. Die Termine sind für den 22. und den 23. Dezember 2026 angesetzt, wobei die Show jeweils ab 18 Uhr beginnt. Das Stadion bietet genügend Platz für insgesamt über 90.000 Menschen, die an diesem besonderen Gänsehaut-Abend mit der kölschen Note dabei sein sollen. Für beide Tage sind aktuell noch wenige Restkarten verfügbar, was auf das hohe Interesse der Kölner und der Region hinweist.

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Etablierte Kölsche Bands treffen auf neue Musikgruppen

Das line-up der Auftritte mischt langjährige Dauerbrenner der kölschen Musikszene mit frischem Input und neuen Gästen auf der Bühne. Bekannte Formationen wie Kasalla, die Räuber und die Klüngelköpp sind wieder mit von der Partie und sorgen für das gewohnte Fest. Ein besonderer Höhepunkt ist der Auftritt der Band Die Höhner, die jedoch exklusiv nur am 23. Dezember 2026 auftritt. Im Gegenzug gibt es bei diesem Jubiläum neue Namen zu entdecken, die zum ersten Mal Teil dieses spektakulären Mitsing-Chors werden.

Das Dat Kölsche Rattepack gibt am 22. Dezember seine Premiere bei dieser Veranstaltung. Auch der Künstler Lupo debütiert mit seinen Titeln "Leise rieselt der Schnee" und "För die Liebe nit" auf der Bühne des Stadions. Ebenso erstmals dabei ist die Band Druckluft. Der Frontmann Flo Hertel der Band Druckluft erklärt, dass sie im Jahr 2025 in Bonn die "Karnevalsmaus" zur "Lebkuchenmaus" umgewandelt hatten. Diese spezielle, ruhigere Version des Megahits wird nun auch in Köln zu hören sein, zusammen mit dem Stück "Ihr Kinderlein kommet".

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Künstlerische Hommage an Willi Ostermann und Richard Hellenthal

Neben den musikalischen Darbietungen steht die Veranstaltung unter einem emotionalen Zeichen der Erinnerung und Würdigung. Der Mitsingkönig Björn Heuser wird einen besonderen Moment einbauen, um an den bedeutenden Kölner Liedermacher Willi Ostermann zu erinnern. Heuser sagte, dass Ostermann an diesem Tag 150 Jahre alt geworden wäre, und plant, dessen Lied "Heimweh nach Köln" am Flügel vorzutragen, was ihn bereits im Vorfeld berührt. Die Begleitung der Künstler übernahmen jahrelang Musiker unter der Leitung von Richard "Richie" Hellenthal, der im Mai verstarb.

Zu Ehren des verstorbenen Bandleaders Richard Hellenthal wird der Titel "What a Wonderful World" von Louis Armstrong erklingen. Den Gesang dieses Stücks übernimmt Frank Reudenbach, der Frontmann der Klüngelköpp. Die musikalische Leitung der Begleitband, die stets auch bei kalten Temperaturen im Stadion ausharrt, liegt nun bei Frank Buohler. Der Ex-Höhner-Frontmann Henning Krautmacher, der schon öfter beim Weihnachtssingen dabei war, trägt ebenfalls zur Hommage bei. Er wird gemeinsam mit dem Inklusions-Chor der Rheinischen Musikschule Köln das Lied "Zusammen laut" singen, wobei er betont, dass dieses von ihm sehr wichtige Stück in Köln geboren wurde, auch wenn es nicht auf Kölsch gesungen wird.

Moderation und nationale televisionäre Übertragung der Shows

Die Veranstaltung wird von Radio-Köln-Moderator Daniel Wallroth durch das Programm geleitet und strukturiert. Neben dem physischen Erlebnis im Stadion bietet die ARD eine wichtige mediale Präsenz für die Jubiläumsausgabe. Am 23. Dezember 2026 wird die ARD ab 20.15 Uhr in der großen Primetime-Show "O du fröhliche - Deutschland singt!" Höhepunkte vom Mitsing-Singen in Köln senden. Diese Übertragung wird den besonderen Abend eines der wichtigsten musikalischen Events der Region einem bundesweiten Publikum präsentieren und so die Reichweite der kölschen Weihnachtsfeierlichkeiten erweitern.