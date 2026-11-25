Moderator Ingo Zamperoni stellt 100 Menschen eine kontroverse Frage zu einem aktuellen politischen Thema. Wer ist dafür? Wer ist dagegen?

Eine Politshow mit Ingo Zamperoni und zwei Journalistinnen beziehungsweise Journalisten. Ein Streitthema, überraschende Argumente und 100 Menschen, die bereit sind, zuzuhören, mitzureden und sich selbst auf den Prüfstand zu stellen.

Wer wird seine Meinung im Laufe der Sendung ändern? Wer bleibt dabei und was passiert beim Publikum zu Hause?

Advertisement

Advertisement

"Die 100" ist eine Show, bei der Meinungen in Bewegung kommen. Zu Wort kommen 100 Menschen - quer durch alle Schichten der Bevölkerung. Moderator Ingo Zamperoni stellt am Anfang der Sendung eine kontroverse Frage zu einem aktuellen politischen Thema. Wer ist dafür?