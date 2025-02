Lost in Random: The Eternal Die - Ein Blick auf das Sequel

Das düstere Roguelite-Abenteuer Lost in Random bekommt ein Sequel mit dem Titel „The Eternal Die“. Das Spiel verbindet schnelllebiges Kämpfen mit Strategie und Taktik und bietet Spieler*innen anpassbare Skillsets und vier zufallsgenerierte Welten zu erkunden.

Das düstere Roguelite-Abenteuer Lost in Random, welches 2021 erstmals für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde, bekommt ein Sequel . Der schwedische Publisher Thunderful kündigte an, dass Lost in Random: The Eternal Die noch in diesem Sommer erscheinen wird. Der Name „The Eternal Die“ bedeutet auf Englisch „Der ewige Würfel“ und spiegelt die unvorhersehbare Natur dieses actiongeladenen Roguelites wider.

Um die Game Pass-Verfügbarkeit auf Xbox Series-Geräten zu bewerben, erscheint heute sogar eine Demo für diese Konsolen. Auf Steam ist bereits eine spielbare Demo verfügbar.Lost in Random: The Eternal Die verbindet schnelllebiges Kämpfen mit Strategie und Taktik, was von den Spieler*innen einen eigenen Spielstil abverlangt. Mit über 100 Relikten können Spieler*innen ihr Skillset an ihre Vorlieben anpassen. Die Spielwelt verändert sich im Laufe des Spiels, um nicht eintönig zu werden. Insgesamt gibt es vier zufallsgenerierte Welten zu erkunden, die über 30 verschiedene Gegnertypen beherbergen. Einige davon finden sich auch im offiziellen Gameplay-Trailer, welcher hier verfügbar ist: https://youtu.be/BsxC6L4k-kEWas sagen Sie zum Gameplay von Lost in Random: The Eternal Die





ntower_de / 🏆 60. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

ROGUELITE SEQUEL GAMEPASS LOST IN RANDOM DEMO

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Auf Steam startet ein neues Action-Adventure: Eternal Stands ist ein Geheimtipp für alle Magie-FansHeute startet Eternal Strands und könnte alle zufriedenstellen, die sich nach einem magischen Action-Adventure sehnen.

Weiterlesen »

Eternal Strands: Magische Bosskämpfe und eine Sandbox-ErfahrungEternal Strands, ein neues Action-RPG, kombiniert Magie mit epischen Bosskämpfen im Stil von Shadow of the Colossus. Spieler schlüpfen in die Rolle von Magiern, die in einer mystischen Welt die Welt retten müssen. Die Sandbox-Erfahrung ermöglicht freies Erkunden und Experimentieren mit verschiedenen Fähigkeiten und Waffen. Während die Kämpfe und die Sandbox-Mechanik gut bewertet werden, kritisieren einige die Story, die Progression und die fehlende einzigartige Identität des Spiels.

Weiterlesen »

Empire Eternal hätte sich für die Wiederbelebung der Echtzeit-Strategie kein größeres Vorbild nehmen könnenGroße Ambitionen kann der Titel zwar vorweisen, doch das konkrete »Wie?« bleibt an vielen Stellen noch offen.

Weiterlesen »

Doom Eternal ohne Bethesda Account spielenIm ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Weiterlesen »

RTX 5080 Random Bluescreens Nvlddmkm.sysIm ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Weiterlesen »

Christian Jünger leitet Penguin Random House in herausfordernder ZeitChristian Jünger hat die Leitung der Penguin Random House Verlagsgruppe übernommen. Der Buchmarkt befindet sich in einer angespannten Situation mit Umsatzplus, aber Rückgang bei den verkauften Büchern. Jünger sieht trotz Herausforderungen Wachstumspotenzial, insbesondere in Belletristik und Sachbuch, sowie im Genre junger Literatur. Jünger will der jungen deutschsprachigen Literatur mehr Aufmerksamkeit schenken und betont den gesellschaftlichen Mehrwert der Verlage.

Weiterlesen »