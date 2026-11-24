Ab heute könnt ihr die ersten drei Staffeln einer gefeierten Horror-Mystery-Serie streamen, die selbst Stephen King begeistert. „From“ ist ein Must-See für alle, die Titel wie „Lost“ geliebt haben.

Ab heute könnt ihr die ersten drei Staffeln einer gefeierten Horror-Mystery-Serie streamen, die selbst Stephen King begeistert.

„From“ ist ein Must-See für alle, die Titel wie „Lost“ geliebt haben. “ zu den spannendsten Mystery-Serien der vergangenen Jahre. Doch trotz viel Lob fliegt sie teilweise noch unter dem Radar. Vielleicht ändert sich das aber jetzt.

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Denn nachdem die Serie bereits zuvor bei Paramount+, MagentaTV und Amazon Prime Video lief, gibt es sie jetzt auch beim prominentesten Streaminganbieter. Ab dem heutigen 24. November 2026 stehen die ersten drei Staffeln mit insgesamt 30 Folgen auch bei Netflix zur Verfügung. Das ist"From": Ein Albtraum, aus dem es kein Entkommen gibt) mit ihren beiden Kindern durch die USA reisen, gelangen sie in eine abgelegene Kleinstadt, die sich als tödliche Falle entpuppt.

Denn egal, welche Straße sie nehmen und in welche Richtung sie fahren: Früher oder später landen sie immer wieder an ihrem Ausgangspunkt. Die übrigen Bewohner haben sich mit ihrer aussichtslosen Situation längst mehr oder weniger arrangiert. Unter der Führung von Sheriff Boyd Stevens versuchen sie, ein halbwegs normales Leben zu führen. Doch sobald die Sonne untergeht, beginnt der eigentliche Horror: Dann tauchen furchterregende Kreaturen auf, die Jagd auf alle machen, die sich nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben.

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Während die Neuankömmlinge verzweifelt nach einem Ausweg suchen, häufen sich die Rätsel. Wo befinden sie sich überhaupt? Warum können sie die Stadt nicht verlassen? Und was hat es mit den unheimlichen Wesen auf sich, die nachts aus den Wäldern kommen?

Dass „From“ immer wieder mit „Lost“ verglichen wird, ist kein Zufall. Zu den kreativen Köpfen der Serie gehört neben Schöpfer. Der Autor schrieb bereits an der legendären Mystery-Serie mit und hat hier als Co-Showrunner gemeinsam mit Griffin die Hauptverantwortung. Auch Regisseur und ProduzentWie bei „Lost“ lebt die Serie von ihrem stetig wachsenden Netz aus Geheimnissen und der Frage, was hinter all den seltsamen Ereignissen steckt.

Allerdings dreht „From“ die Horrorschraube deutlich weiter auf. Statt nur auf übernatürliche Rätsel zu setzen, gibt es immer wieder handfeste Schockmomente und ziemlich brutale Begegnungen mit den Kreaturen. Mit dieser Mischung hat sich die Serie eine treue Fangemeinde aufgebaut, zu der auch Horror-Legende Stephen King gehört. Der Bestsellerautor schwärmte öffentlich von der Prämisse und der packenden Umsetzung.

Und auch bei der Kritik kam „From“ hervorragend an:ist in Deutschland bei Paramount+ verfügbar *. Eine fünfte Staffel ist ebenfalls bestätigt und soll 2027 erscheinen. Sie wird die Geschichte dann auch zu einem endgültigen Abschluss bringen. Fans dürften dabei natürlich hoffen, dass es befriedigende Antworten auf die vielen Geheimnisse gibt, die „From“ bislang aufgeworfen hat, und man sich hier vielleicht von „Lost“ abheben wird.

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Diese Woche neu auf Netflix: Der größte Blockbuster 2026, weihnachtlicher Terror und brachiale Kriegs-Action *Bei diesem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung. Seit mehr als 25 Jahren schreibt Björn Becher über Filme und Serien.

Hier bei FILMSTARTS.de kümmert er sich um "Star Wars" und alles, was gerade im Kino läuft. 90-Stunden-Wochen und Chaos pur: David Fincher verrät, warum eine der besten Netflix-Serien aller Zeiten wirklich abgesetzt wurde