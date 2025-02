Lösung für Windows 11 24H2-Update-Problem bei Asus-Geräten

Microsoft hat eine Lösung für das Windows 11 24H2-Update-Problem bei bestimmten Asus-Geräten bereitgestellt. Betroffene Geräte, insbesondere die Modelle Asus X415KA und X515KA, benötigen ein neues BIOS-Update, um die Kompatibilität zu gewährleisten.

Bestimmte Asus -Geräte konnten das Update auf Windows 11 24H2 nicht installieren. Microsoft hatte es wegen Kompatibilität sproblemen mit einer Safeguard-ID blockiert. Nun steht eine Lösung für betroffene Geräte bereit. Auch die Update -Blocker aufgrund von Spielen mit HDR-Option sind Geschichte. Microsoft schreibt, dass für betroffene Geräte – das Unternehmen nennt die Modelle Asus X415KA und X515KA – mit einer BIOS -Version älter als 311 eine BIOS -Aktualisierung bereitsteht.

Diese müssen Betroffene installieren, um die Safeguard-ID aufzuheben und das Windows 11 24H2-Update installieren zu können. \Das BIOS-Update ist als kritisches Update (Critical Update, CU) kategorisiert und über Windows Update verfügbar, schreibt Microsoft. Während die Safeguard-ID aktiv bleibt, wird sie schrittweise aufgehoben, wenn weitere Geräte das Update erhalten, erklären die Redmonder. Nutzerinnen und Nutzern wird empfohlen, nach Updates in 'Einstellungen' – 'Windows Update' zu suchen und verfügbare Aktualisierungen zu installieren, um die Kompatibilität mit Windows 11 24H2 sicherzustellen. Zuvor konnte bei einem (manuell erzwungenen) Update-Prozess das System mit einem Bluescreen of Death (BSOD) abstürzen und die Aktualisierung misslingen. Das Problem konnte Microsoft zusammen mit Asus einkreisen und auf bestimmte, nicht näher genannte Hardware-Komponenten in den betroffenen Geräten zurückführen. \Ebenso hat Microsoft eine weitere Safeguard-ID aufgehoben, die das Update für einige Spiele-Geräte blockierte. Diese Blockade betraf PCs, die die HDR-Option in Spielen nutzten. Die Spiele konnten dann etwa nicht mehr reagieren oder verfälschte Farben anzeigen. Die zugehörige Safeguard-ID 55382406 will Microsoft in diesen Tagen aufheben. Danach könne es noch bis 48 Stunden dauern, bis Windows das Update auf 24H2 anbietet. Microsoft hatte die Probleme mit bestimmten Asus-Geräten im vergangenen Oktober bestätigt und dafür mit der Safeguard-ID 54157480 das Update auf betroffenen Geräten blockiert





heiseonline / 🏆 11. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Windows 11 Update Asus Kompatibilität BIOS

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Windows 10 bleibt trotz Windows 11-Wachstum der beliebteste Windows-BetriebssystemObwohl Windows 11 im Januar 2025 einen bedeutenden Sprung nach vorne gemacht hat, bleibt Windows 10 nach wie vor die dominierende Windows-Version. Die Daten von Statcounter zeigen einen leichten Rückgang von Windows 10, während Windows 11 einen deutlichen Anstieg verzeichnet. Die Steam-Daten zeigen einen noch höheren Marktanteil für Windows 11, was wahrscheinlich auf die steigenden Anforderungen von Spielen zurückzuführen ist.

Weiterlesen »

Microsoft bietet direktes Upgrade auf Windows 11 24H2 anMicrosoft versucht Windows 10 Nutzer zum Umstieg auf Windows 11 zu bewegen, indem es Windows 11 24H2 als kostenloses Upgrade anbietet. Diese Strategie soll die Migration beschleunigen, da die Unterstützung für Windows 10 im Oktober 2025 endet. Nutzer erhalten ein neues Update-Banner im Windows Update Menü.

Weiterlesen »

Microsoft veröffentlicht Vorschau-Updates für Windows 10 und Windows 11 mit FehlerbehebungenMicrosoft hat Vorschau-Updates für Windows 10 und Windows 11 veröffentlicht, die eine Reihe von nicht sicherheitsrelevanten Fehler beheben und das Betriebssystem auf die neueste Build-Version aktualisieren.

Weiterlesen »

Support-Ende naht: Windows 11 im Aufschwung ‒ Großteil nutzt weiter Windows 10Im Januar stiegen die Nutzungszahlen von Windows 11 in Deutschland deutlich an und erreichten ein Rekordhoch. Doch die meisten Nutzer verwenden noch Windows 10.

Weiterlesen »

Immer mehr Nutzer wechseln von Windows 10 zu Windows 11Der Anteil von Windows 11 am Markt nimmt weiterhin zu, während der Anteil von Windows 10 sinkt. Das liegt vor allem daran, dass der Support für Windows 10 im Oktober 2025 endet. Microsoft bietet eine kostenpflichtige Verlängerung des Supports an, doch viele Nutzer entscheiden sich dennoch für den Wechsel zu Windows 11.

Weiterlesen »

Windows 11: Selbst Microsoft empfiehlt Downgrade auf Windows 10GIGA-Experte für Gaming-Hardware, -PCs und -Laptops.

Weiterlesen »