Lothar Matthäus hofft auf Leroy Sane bei der Weltmeisterschaft

Lothar Matthäus hofft auf eine positive Auswirkung von Leroy Sane im DFB-Team nach dessen Tor gegen die USA. Er denkt jedoch nicht, dass Sane immer präsent auf dem Platz ist.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hofft auf eine Initialzündung von Leroy Sane im DFB-Team nach dessen Tor gegen die USA. Sicher ist er sich aber nicht - eher im Gegenteil.

Lothar Matthäus denkt, dass Leroy Sane nach seinem Tor gegen die USA im DFB-Team eine positive Auswirkung haben könnte. Er denkt jedoch nicht, dass Sane immer präsent auf dem Platz ist. Matthäus hat Sane in die Pflicht genommen und gesagt, dass sein Tor ein bisschen Glück enthalten hat. Er hofft jedoch, dass Sane eine geile Weltmeisterschaft spielt, weil er weiß, welche Stärken er hat.

Allerdings hätte Matthäus Karl den Vorzug gegeben, wenn sich der Bayern-Youngster nicht vor wenigen Tagen einen Muskelbündelriss zuzog und abreisen musste. Lothar Matthäus denkt, dass die Verletzung von Karl jedoch nicht langfristig sein wird und dass er in zwei Monaten wieder sportlich der Alte sein wird





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