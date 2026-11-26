Lothar Matthäus hält einen Transfer im Winter für unnötig. Er vertraut auf die Rückkehr von Harry Kane und den verfügbaren Alternativen im Kader des FC Bayern München.

Lothar Matthäus (65) weist eine Wintertransfer-Intervention beim FC Bayern München mit Nachdruck zurück. Angesichts der aktuellen Verletzungssituation im Offensivkader äußert der Bundesliga-Experte keine Bedenken bezüglich eines Neuzugangs für die kommenden Wochen. Die Münchner sollen die verbleibende Zeit bis zur Winterpause ohne zusätzliche Verstärkungen überstehen können.

Kanes Verletzung und aktuelle Ausfälle

Die Offensive des Rekordmeisters leidet derzeit unter einer signifikanten Reduktion der verfügbaren Topkräfte. Vor allem der Ausfall von Harry Kane (33) wird als großer Verlust empfunden. Ergänzend dazu stehen mehrere weitere Akteure nicht in voller Verfügungsgewalt. Michael Olise (24), Ismael Saibari (25), Alphonso Davies (26) und Serge Gnabry (31) sind allesamt mit Verletzungen oder gesundheitlichen Beschwerden behaftet. Hinzu kommt ein ungewisser Status bei Jamal Musiala (23). Der Ballon-d'Or-Sieger Harry Kane fehlt derzeit vollständig im Aufgebot.

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Kein eins-zu-Eins-Ersatz möglich

Matthäus argumentiert, dass eine direkte funktionale Ersatzeinkaufe am Markt kaum Sinn ergibt. Er betont, dass es auf dieser Position zwar andere Spieler gibt, die ähnlich agieren können. Eine Eins-zu-Eins-Ersetzung für Kane sei jedoch sowieso nicht möglich. Die taktische Flexibilität im aktuellen Kader wird als ausreichend gewertet, um die Lücken vorübergehend zu schließen. Andere Offensivspieler stehen zur Verfügung und können die geforderten Aufgaben übernehmen.

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Vertrauen in die Rückkehr der Stammkräfte

Der Experte verweist darauf, dass die aktuellen Probleme temporärer Natur sind. Alle betroffenen Spieler werden voraussichtlich zurückkehren. Er rechnet damit, dass die Situation sich innerhalb von fünf bis sechs Wochen grundlegend entspannt. Zu diesem Zeitpunkt werden genügend weitere Spieler wieder verfügbar sein, um die Bayern auf das gewohnte hohe Niveau zu heben. Dies werde dann zeigen, was man in den letzten zwei Jahren von der Mannschaft gewohnt war.

Entscheidende Phase im Januar und Februar

Harry Kane wird voraussichtlich im Januar oder Februar wieder zur Verfügung stehen. Dieser Zeitraum ist entscheidend für die weitere Saison. In dieser Phase geht es sowohl im DFB-Pokal als auch in der Champions League und der Meisterschaft in die entscheidenden Phasen. Spieler wie Kane, die den Unterschied machen, entscheiden dann, wer in die Halbfinals weiterkommt. Der Rekordmeister muss also die nächsten Wochen durchstehen, bis die volle Stärke wiederhergestellt ist.