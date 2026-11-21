Lothar Matthäus übt scharfe Kritik an Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge. Der Rekordnationalspieler fordert ein vertrauliches Gespräch zwischen dem FC Bayern und Jamal Musiala zur Klärung der Situation.

Der 65-jährige FC Bayern-Legende Lothar Matthäus hat die öffentliche Kritik von Spitzenfunktionären des Klubs an Jamal Musiala scharf zurückgewiesen. Matthäus äußerte seine Unzufriedenheit direkt vor dem Bundesliga -Topspiel zwischen Schalke und Stuttgart bei Sky. Er betonte, dass er die Entwicklung der vergangenen Woche als erschreckend empfindet. Seine Kritik richtet sich gegen die Art und Weise, wie die Vereinsführung mit dem 23-jährigen Star umgeht. Für den Rekordnationalspieler ist der mangelnde direkte Kontakt zwischen Management und Spieler der Hauptkritikpunkt.

Matthäus kritisiert öffentliche Rhetorik der Funktionäre

Matthäus bezeichnete die öffentlichen Äußerungen der drei Bayern-Größen als problematisch. Er begann mit Uli Hoeneß, folgte Jan-Christian Dreesen und betonte, dass Karl-Heinz Rummenigge am Vortag die klarsten Worte gefunden habe. Hinter dieser Kritik steht die Frage, ob Musiala nach seinem Wadenbeinbruch und den neurologisch bedingten Ausfällen seine frühere Weltklasse-Form wiedererlangen kann. Diese Zweifel wurden öffentlich geäußert, bevor ein privates Klärungsgespräch stattgefunden hat. Matthäus versteht die Strategie der Funktionäre nicht und fragt sich, warum nicht beide Seiten zusammenkommen, um die Angelegenheit beizulegen. Er wirft den Verantwortlichen vor, ihre Worte bewusst gewählt zu haben, um Druck auszuüben.

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Finanzielle Konsequenzen und Gehalt von Musiala

Ein zentraler Aspekt der Debatte ist das Gehalt von Jamal Musiala. Karl-Heinz Rummenigge hatte finanzielle Konsequenzen angesichts des Gehalts von mehr als 25 Millionen Euro pro Jahr ins Spiel gebracht. Diese Summe unterstreicht die hohe Erwartungshaltung, die an den Spieler geknüpft ist. Matthäus stellt jedoch fest, dass er selbst Karl-Heinz mit großem Respekt begegnet. Er kennt den ehemaligen Geschäftsführer seit über 30 Jahren und schätzt ihn als tollen Menschen. Trotz dieser persönlichen Wertschätzung kann Matthäus die öffentlichen Sätze nicht nachvollziehen. Er erinnert daran, dass der Verein über zwei Jahre lang gelobt wurde. Der FC Bayern habe gezeigt, dass er eine große Familie ist. Diese Rhetorik stehe im starken Widerspruch zum aktuellen Vorgehen gegenüber Musiala.

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Bestreiten der Existenz eines vertraulichen Gesprächs

Als die Moderatorin Laura Wontorra den Einwand machte, dass ein solches Gespräch vielleicht bereits stattgefunden habe, aber nicht bekannt sei, widersprach Matthäus sofort. Er erklärte eindeutig: Es habe kein solches Gespräch gegeben. Nach seinen Informationen hat der FC Bayern das Gespräch mit der Seite von Jamal Musiala bislang überhaupt nicht gesucht. Es gab noch keine Gespräche zwischen den Parteien. Matthäus forderte den Klub deshalb zu schnellem Handeln auf. Er betonte, dass dies dringend nötig sei, bevor die öffentliche Debatte weiter eskaliere. Der 23-Jährige trage den gesamten Druck der Situation, während er sich noch in der Rehabilitation befinde. Für Matthäus ist das Vernünftigste, dass beide Seiten miteinander reden und eine Lösung finden.

Druck auf den Spieler und fehlende Kommunikation

Die aktuelle Situation belastet Jamal Musiala enorm, da er auf den ganzen Druck ausgesetzt ist. Während die Vereinsführung öffentlich über Zweifel und finanzielle Aspekte spricht, hört man von Musialas Seite gar nichts. Matthäus sieht darin ein großes Problem für die Kommunikation im Verein. Er fordert, dass die Manager ihre Positionen hinter verschlossenen Türen darlegen, statt sie der Öffentlichkeit preiszugeben. Der Rekordnationalspieler erwartet von Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge, dass sie ihre Verantwortung gegenüber dem Spieler ernst nehmen. Ein direkter Dialog sei der einzige Weg, um die Unsicherheit zu beseitigen und die Zukunft des Spielers bei den Bayern zu klären. Bis zu einem solchen Gespräch bleibt die Situation für Musiala belastend und für die Öffentlichkeit verwirrend.