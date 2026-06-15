Lothar Matthäus kritisiert Fifa-Regel für temperaturunabhängige Trinkpausen

Lothar Matthäus hat sich gegen die temperaturunabhängigen Trinkpausen während Fußballspielen ausgesprochen. Er sieht in dieser Regel eine Geldmacherei der Fifa und nicht eine Notwendigkeit für die Gesundheit der Spieler.

Deutliche Ansage von Lothar Matthäus . Der ehemalige Rekord-Nationalspieler und heutige TV-Experte hat in seiner Sendung kurz Dampf abgelassen. Er sprach sich gegen temperaturunabhängige Trinkpausen während Fußball spielen aus.

Die Fifa hatte angekündigt, dass diese Trinkpausen in jedem Spiel der WM nach etwa 22 und 67 Minuten stattfinden sollen. Matthäus sieht in dieser Regel eine Geldmacherei der Fifa und nicht eine Notwendigkeit für die Gesundheit der Spieler. Er argumentiert, dass bei Temperaturen unter 30 Grad Trinkpausen nicht notwendig seien. Der DFB-Doppeltorschütze Kai Havertz hat sich in einem Interview gegen die Trinkpause ausgesprochen.

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hingegen sieht Vorteile in der Änderung, da er und sein Trainerstab noch mal die Möglichkeit haben, ein paar Dinge anzusprechen und anzupassen





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