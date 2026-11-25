Lothar Matthäus betont die mentale Stärke des BVB unter Trainer Niko Kovač. Nach neun Spielen ohne Niederlage zählt Borussia Dortmund nun zur europäischen Spitzengruppe.

Lothar Matthäus hat die aktuelle Leistung von Borussia Dortmund mit großem Lob überschüttet. In der Sendung "Lothar legt los" auf BILD bezeichnete der ehemalige Nationalstürmer die Dortmunder Mannschaft als ein "Mentalitätsmonster". Er attestierte dem Team, dass es sich selbstbewusster aufstelle und genau wisse, was seine individuellen Stärken sind. Diese positive Einschätzung markiert einen deutlichen Wandel im Vergleich zu früheren Phasen, in denen beim Verein immer wieder von schwerwiegenden Mentalitätsproblemen die Rede war, insbesondere wenn wichtige Spiele in der Schlussphase nicht gewonnen wurden.

Nine Unbeaten Games Signal Shift

Die aktuelle Serie des BVB ist beeindruckend lang und stabil. Es ist bereits das neunte Spiel in Folge, das Borussia Dortmund ohne Niederlage absolviert hat. Die letzte Pleite dieser positiven Entwicklung liegt nunmehr mehr als einen Monat zurück. Am 14. Oktober unterlag das Team in der Champions League mit 0:1 beim norwegischen Verein Bodø/Glimt. Seitdem hat die Bilanz des deutschen Vizemeisters vorzuweisen: sechs Siege und drei Unentschieden. Diese Ergebnisse beinhalten auch das torlose Remis gegen Bayern München in der eigenen Liga und das aktuelle 1:1 in London gegen den FC Arsenal.

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Matthäus Praises Kovač Leadership

Lothar Matthäus macht den Cheftrainer Niko Kovač für diesen fundamentalen Wandel im Teamgeist verantwortlich. Der 55-jährige Trainer wird von Matthäus als Baumeister der neuen Erfolgsserie bezeichnet. Laut dem Experten ist etwas im Kader zusammengewachsen, was auf Kovačs Führung zurückzuführen ist. Die Spieler vertrauen dem Trainer in jeder Situation und wissen, dass sie sich auf ihn verlassen können. Dieses fundamentale Vertrauen sieht Matthäus als sehr gute Voraussetzung dafür, in allen Wettbewerben eine richtig gute Saison zu absolvieren.

European Standing Improves Rapidly

Die Ergebnisse in der Champions League unterstreichen die gestiegene Qualität des Kaders. Gegen die FC Arsenal und Bayern München spielte Dortmund auswärts unentschieden. Diese beiden Klubs gehörten immer zu den großen Favoriten im Topf um den Champions-League-Titel. Dass Dortmund bei beiden Mannschaften nicht verloren hat, zeigt laut Matthäus deutlich, dass der BVB an den großen europäischen Teams ganz nah dran ist. Die Dortmunder haben damit bewiesen, dass sie mit der europäischen Spitzengruppe mithalten können.

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Motivation And Future Outlook

Die Atmosphäre im Verein hat sich spürbar gewandelt. Spieler treten nun selbstbewusster auf, da sie ihre Fähigkeiten und die Taktik hinter sich kennen. Die Kombination aus taktischer Disziplin und mentaler Stärke macht den aktuellen BVB zu einer gefürchteten Größe. Lothar Matthäus betont, dass die Mannschaft den Geist der neuen Philosophie bereits internalisiert hat. Dies ist ein entscheidender Faktor für den weiteren Verlauf der Saison in allen laufenden Wettbewerben.

Comparison With Past Challenges

Der Kontrast zu früheren Jahren ist unverkennbar. In der Vergangenheit war es häufig das Problem, dass Spiele in der Schlussphase nicht gehalten oder gewonnen werden konnten. Heute wirkt die Abwehr und das gesamte System stabiler und zäher. Die Punkte, die gegen hochkarätige Gegner wie Arsenal oder Bayern geholt wurden, sind Beweisstücke für diese Entwicklung. Die Fans und Experten können nun von einer neuen Borussia sprechen, die nicht nur technisch, sondern auch mental auf der Höhe der Zeit ist. Diese Entwicklung bietet die beste Grundlage für ambitionierte Ziele im europäischen Fußball.