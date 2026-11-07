Lothar Matthäus lobt Niclas Füllkrugs einzigartige Spielintelligenz

Lothar Matthäus hebt Niclas Füllkrugs 70 Ballkontakte hervor. Der DFB-Star führt mit neun Toren und überzeugte Trainer Thioune mit seiner Taktik gegen Stuttgart.

Niclas Füllkrug verzeichnete beim 0:1-Auswärtsunfall von Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende erstmals seit dem ersten Spieltag eine torlose Partie. Trotz dieses enttäuschenden Ergebnisses für den Bundesligisten bleibt der 33-jährige Stürmer mit insgesamt neun Treffern unangefochtener Fühnder in der Torjägerliste der Bundesliga.

Matthäus preist Füllkrugs Ballkontrolle

Lothar Matthäus würdigte die Leistung des DFB-Rückkehrers öffentlich und verwies dabei auf eine beeindruckende statistische Kennzahl. Der Fußball-Legende zufolge erreichte Füllkrug in diesem Spiel insgesamt 70 Ballkontakte. Diese Zahl sei bei einem Mittelstürmer in einem einzigen Spiel noch nie zuvor gehört worden, was die dominierende Rolle des Akteurs unterstreiche.

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Strategische Verschiebung im Mittelfeld

Trainer Daniel Thioune erklärte, dass das taktische Ziel darin bestand, der Manndeckung des Gegners zu entkommen. Dazu ließ sich Füllkrug häufig fallen, um Raum im zentralen Bereich zu schaffen und die Tiefenstaffelung mit den Spielmachern zu bedrohen. Thioune betonte, dass diese Maßnahme dazu beitrug, weniger Druck auf die eigene Abwehr entstehen zu lassen.

Erste Halbzeit als Defizit identifiziert

Die erste Spielzeit gestaltete sich für Werder Bremen hingegen schwierig und ohne nennenswerte Torchancen. Ein entscheidender Faktor war das defensive Verhalten von VfB-Verteidiger Jeff Chabot, der Füllkrug effektiv neutralisierte. Thioune gab zu, dass der Stürmer kaum die Möglichkeit hatte, mit dem offenen Fuß zu spielen, was das Offensivspiel im ersten Durchgang lähmte.

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Internationales Engagement bleibt Priorität

Bundestrainer Jürgen Klopp hat den Angreifer bereits für die kommenden Länderspiele gegen Serbien am 13. November und gegen Holland am 16. November in den Kader berufen. Füllkrug erklärte, dass sein Fokus momentan ausschließlich auf der aktuellen Bundesligasaison liege und er keine voreilige Vorfreude auf die Nationalmannschaft verspüre.

Ausblick auf nationale Pflichtspiele

Die taktische Flexibilität zeigte sich auch in der zweiten Halbzeit, als Füllkrug häufig als Zehner agierte. Ein Highlight war die Vorlage für Youri Regeer, der mit einem Traumpass eine große Chance zum Ausgleich erzielte. Dies demonstrierte, wie wichtig die Zusammenarbeit im Sturmzentrum für den weiteren Saisonverlauf sein wird.