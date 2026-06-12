Lothar Matthäus sieht Felix Nmecha als möglichen WM-Shootingstar

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Felix Nmecha als seinen persönlichen Kandidaten für den Durchbruch bei der Weltmeisterschaft genannt. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund besitze die nötigen Qualitäten, um auf der ganz großen Bühne zu glänzen. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann lobte Nmecha bereits in den höchsten Tönen für seine Athletik und Technik. Sollte die deutsche Nationalmannschaft weit im Turnier kommen, könnte Nmecha automatisch in den internationalen Fokus rücken.

Wenn es um die möglichen Stars der Weltmeisterschaft geht, fallen meist Namen wie Florian Wirtz oder Jamal Musiala. Lothar Matthäus hat jedoch einen anderen Kandidaten auf dem Zettel.

Der Rekordnationalspieler wurde nach seinem Shootingstar des Turniers gefragt und entschied sich für Felix Nmecha. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund könnte nach Ansicht des Weltmeisters von 1990 bei der WM seinen endgültigen Durchbruch auf der ganz großen Bühne schaffen. Ich nehme mal jetzt nicht einen ganz Jungen, erklärte Matthäus zunächst. Anschließend schwärmte der TV-Experte von den Qualitäten des Dortmunder Mittelfeldspielers.

Ich habs vorher schon gesagt, dass ich ihn als einen der besten Box-to-Box-Spieler sehe. Für den ehemaligen Bayern-Profi bringt Nmecha genau die Eigenschaften mit, die bei einem großen Turnier den Unterschied ausmachen können. Der 25-Jährige verbindet Laufstärke, Zweikampfhärte und Offensivdrang und gehört inzwischen zu den wichtigsten Spielern im deutschen Mittelfeld. Deshalb traut Matthäus dem Nationalspieler bei der Weltmeisterschaft einiges zu.

Ich glaube, dass Nmecha für mich ein Spieler ist, der bei dieser WM durch die Decke schießen kann, erklärte der Rekordnationalspieler. Allerdings knüpft Matthäus seine Prognose auch an den Erfolg der deutschen Mannschaft an. Wenn die deutsche Nationalmannschaft weit kommt bei diesem Turnier, ergänzte der 65-Jährige. Sollte die DFB-Elf tatsächlich bis in die entscheidenden K.-o.

-Spiele vorstoßen, dürfte auch Nmecha automatisch stärker in den Fokus der internationalen Öffentlichkeit rücken. Unter Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich Nmecha zuletzt immer stärker in den Vordergrund gespielt. Für das WM-Auftaktspiel gegen Curaçao gilt der Dortmunder zudem als heißer Kandidat für die Startelf. Mit seinem Mix aus Dynamik, Physis und Technik bringt er Eigenschaften mit, die im deutschen Kader nur wenige Spieler besitzen.

Auch Nagelsmann selbst schwärmte zuletzt von seinem Mittelfeldspieler. Im Nominierungsvideo für die Weltmeisterschaft sagte der Bundestrainer: Felix, ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der mit deiner Größe so geschmeidig auf 2,17 Meter mit einem Spagat die Bälle beim Fußballtennis übers Netz wuchtet. Anschließend legte Nagelsmann sogar noch nach: Deine Athletik, dein Körper, gepaart mit der Technik, das ist einmalig





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