Lothar Matthäus sieht Josko Gvardiol als perfekten Spieler für die Bayern-Defensive

Der ehemalige Bayern-Profi Lothar Matthäus sieht in Josko Gvardiol den idealen Spieler für die Münchner Abwehr. Der Rekordnationalspieler glaubt, dass der Kroate von Manchester City die perfekte Lösung für die Probleme der Bayern-Defensive wäre.

Der ehemalige Bayern-Profi Lothar Matthäus sieht in Josko Gvardiol den idealen Spieler für die Münchner Abwehr. Der Rekordnationalspieler glaubt, dass der Kroate von Manchester City die perfekte Lösung für die Probleme der Bayern-Defensive wäre.

Hintergrund ist, dass Jonathan Tah und Dayot Upamecano als gesetzt gelten, aber es gibt noch Fragezeichen rund um die Bayern-Defensive. Mit Min-jae Kim und Hiroki Ito sollen zwei Innenverteidiger bei einem passenden Angebot als Verkaufskandidaten gelten. Matthäus ist beeindruckt von der Vielseitigkeit des kroatischen Nationalspielers, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden kann. Der TV-Experte glaubt, dass Gvardiol ein Baustein sein könnte, um die Defensive stabil zu haben.

Der Rekordnationalspieler bringt gleich mehrere Eigenschaften mit, die ihn für den FC Bayern interessant machen würden.

"Mit Gvardiol hätte man einen, der Defensive gelernt hat, der Erfahrung hat, der die Bundesliga kennt und auch in der Offensive seine Stärken hat. " Der Kroate kennt den deutschen Fußball bestens, da er zwischen 2021 und 2023 für RB Leipzig spielte und sich dort zu einem der begehrtesten Defensivspieler Europas entwickelte. Anschließend wechselte Gvardiol für eine hohe Ablösesumme zu Manchester City.

Die größte Hürde für einen möglichen Transfer liegt jedoch bei Manchester City, da der englische Spitzenklub für den Verteidiger, dessen Vertrag noch bis 2028 läuft, rund 90 Millionen Euro verlangen wird. Die Engländer arbeiten offenbar bereits daran, Gvardiol langfristig an den Verein zu binden, indem sie Gespräche über eine Vertragsverlängerung bis 2030 laufen lassen. Die Verantwortlichen sehen den Kroaten demnach als wichtigen Baustein für die Zukunft der Mannschaft und wollen trotz des Interesses anderer Top-Klubs an ihm festhalten.

Matthäus ist jedoch überzeugt, dass Gvardiol der perfekte Verstärkung für die Bayern-Defensive wäre und könnte gleich mehrere Probleme auf einmal lösen





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