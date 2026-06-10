Lothar Matthäus skeptisch über Jamal Musialas Form vor der WM

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus äußert Zweifel an der rechtzeitigen Genesung von Jamal Musiala nach dessen schwerer Verletzung. Während der Bayern-Star noch nicht in Topform ist, zeigt sich Bundestrainer Julian Nagelsmann optimistisch. Matthäus berichtet zudem von einer verhaltenen WM-Stimmung in den USA.

Die bevorstehende Weltmeisterschaft rückt immer näher und die Euphorie in ganz Fußball -Deutschland steigt. Ein erfolgreiches Turnier hängt maßgeblich von der Form des Offensivakteurs Jamal Musiala (23) ab, der nach seiner schweren Verletzung jedoch nicht rechtzeitig in Topform zu sein scheint.

Der Rekordnationalspieler und Experte Lothar Matthäus (65) äußert Zweifel, ob sich das noch ändern wird. Nach seinem Aufenthalt in Chicago, wo er das letzte Testspiel der Nationalmannschaft gegen die USA (2:1) als Experte begleitete, war Matthäus bei einem Sammelkarten-Event in München zu Gast.

Dort sprach er über seine vor Ort gewonnenen Eindrücke des Bayern-Stars und zeigte sich skeptisch: "Er ist leider nicht in der Form, die ich mir wünsche und die ich kenne - und wie sie vor seiner schweren Verletzung war.

" Matthäus zeigte sich wenig optimistisch: "Ich hoffe, dass er diesen Schritt in den nächsten ein, zwei Wochen noch geht. Ich glaube aber nicht, dass er es schafft.

" Im Gegensatz dazu äußerte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem Sieg gegen den Gastgeber optimistischer, was Musiala angeht: "Klar, Jamal brauchte immer noch ein bisschen Zeit, aber er hat ja noch eine Woche, und bis dahin ist er bei 100 Prozent. Ich finde, dass er heute schon viel besser die Situationen gelöst hat als gegen Finnland. Er hat zwei herausragende Pässe gespielt. Da mache ich mir keine großen Sorgen.

" Matthäus nutzte die Reise auch, um die WM-Stimmung in den USA zu testen. Dabei kam der Ballon-d'Or-Sieger von 1990 zu dem ernüchternden Fazit: "Da ist nur was los, wenn ein Spiel ist. Das war schon alles ein bisschen komisch.

" Und weiter: "Ich bin froh, dass ich wieder in München bin. Hier bekommt man von der Weltmeisterschaft mehr mit als in den USA.





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