Lothar Matthäus über Leroy Sané: Eine 3 für den Bayern-Flügelspieler

Der TV-Experte Lothar Matthäus hat das Spiel des ehemaligen Bayern-Profis Leroy Sané nun klar eingeordnet. Der Offensivspieler stand im Fokus zwischen Weltklasse-Anspruch und Leistungsschwankungen.

TV-Experte Lothar Matthäus hat das Spiel des ehemaligen Bayern-Profis Leroy Sané nun klar eingeordnet. Der Offensivspieler stand im Fokus zwischen Weltklasse-Anspruch und Leistungsschwankungen. In der ersten Halbzeit war Matthäus von Sané ein bisschen enttäuscht.

Vor allem bei der Ballannahme hatte Sané Probleme. Da hat er den zweiten Ball nicht mit dem ersten Kontakt sehr gut angenommen. Da ist ihm der eine oder andere technische Fehler passiert. Durch diese Schwierigkeiten verpasste Sané mögliche Abschlüsse.

Nach der Pause zeigte sich Sané laut Matthäus verbessert. In der zweiten Halbzeit hat er auch gut nach hinten gearbeitet. Besonders auf der rechten Seite hat er defensiv mitgeholfen und Unterstützung von Joshua Kimmich bekommen. Sané erzielte im Spiel ein Tor, das ihm laut Matthäus letztlich den ordentlichen Gesamteindruck rettete.

Er ist einfach ein Spieler, der weiß, was wir alle erwarten. Er kann den Unterschied machen. Gleichzeitig warnte der Rekordnationalspieler vor überzogenen Erwartungen: Man sollte ihn jetzt nicht nach jedem Spiel bewerten. Wir wissen alle, dass er alles kann - dribbeln, Tore schießen, Freistöße.

Gerade beim ruhenden Ball zeigte sich jedoch auch die Kehrseite. Er kann einen Freistoß aus 20, 22 Metern reinmachen - aber er kann ihn auch weit drüber schießen. Matthäus sieht Sané trotz durchwachsener Leistung weiter in einer guten Position. Bundestrainer Julian Nagelsmann kenne ihn noch aus der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern.

Der Fazit von Matthäus fällt daher ausgewogen aus: Er hat nicht über 90 Minuten überzeugt, war aber fleißig, hat das Tor geschossen. Seine Note für Sané: eine 3 - trotz schwächerer erster Halbzeit





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