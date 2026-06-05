Lothar Matthäus und Philipp Lahm starten auf TikTok - Fußballlegenden entdecken die Plattform

Die Fußballweltmeister Lothar Matthäus und Philipp Lahm haben sich auf TikTok angemeldet. Während Matthäus mit einem humorvollen Rückblick auf seine Karriere startet, setzt Lahm auf sachliche Einblicke in seine Projekte.

Die großen Titel stehen längst im Regal. Weltmeister, Deutscher Meister, Pokalsieger. Lothar Matthäus (65) und Philipp Lahm (42) haben nahezu alles gewonnen, was Fußball er gewinnen können.

Doch statt die Füße hochzulegen, starten die Weltmeister jetzt noch einmal auf einem ganz anderen Spielfeld durch. Und das passt sogar in die Hosentasche: TikTok! Die Videoplattform ist längst ein fester Bestandteil der Social-Media-Landschaft, und dass auch Sportler dort unterwegs sind, ist nichts Besonderes mehr. Doch kurz vor der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft entdecken ausgerechnet zwei der größten deutschen Fußballer aller Zeiten die Plattform für sich.

Philipp Lahm legte vor knapp einer Woche los, Lothar Matthäus zog am heutigen Freitag nach. Beide reagieren damit auf den wachsenden Trend, Fußballinhalte kurz, unterhaltsam und direkt an die Fans zu bringen. Während jüngere Spieler wie Jamal Musiala oder Kai Havertz schon länger auf TikTok aktiv sind, ist der Schritt von Matthäus und Lahm überraschend - denn sie gehören einer Generation an, die ihre Karriere ohne soziale Medien gemacht hat.

Dennoch zeigen sie sich offen für neue Formate und wollen den Kontakt zur jungen Fangemeinde nicht verlieren





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