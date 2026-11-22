Lothar Matthäus hält die FC Bayern-Verantwortlichen für unschuldig an der späten Bekanntmachung von Jamal Musialas Neurologie. Herbert Hainer bestätigt Unwissenheit.

Lothar Matthäus, die deutsche Fußball-Legende, stellt die Umstände der Vertragsverlängerung von Jamal Musiala beim FC Bayern München neu in den Fokus. Der ehemalige Bundesligastürmer und TV-Experte hält die Vereinsführung für unschuldig an der zeitlichen Verzögerung der Bekanntgabe einer neurologischen Erkrankung des Offensivspielers. Matthäus ist überzeugt, dass die Situation zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des neuen Vertrages im Februar 2025 nicht bekannt war.

Seit der Unterzeichnung des neuen Abkommens verdient Jamal Musiala in München rund 25 Millionen Euro pro Jahr. Die Frage, ob das Umfeld des Spielers von der Krankheit wusste, bevor der Vertrag final unterzeichnet wurde, beantwortet Matthäus klar. Er vertritt die Ansicht, dass die Information auf der Seite des Spielers erst sieben Monate nach der Vertragsunterschrift bekannt geworden sei.

Also read Matthäus kritisiert FC Bayern: Öffentliche Zweifel an Musiala sind falscher Weg

Vertragsunterschrift und medizinische Aufklärung

Matthäus betonte im Gespräch mit dem Sender Sky90, dass bei der Vertragsunterschrift alles sauber gelaufen sein muss. Dies impliziert, dass zu diesem Zeitpunkt keine negativen medizinischen Befunde vorlagen, die den Abschluss eines langfristigen und hochdotierten Pakets hätte verhindern können. Die klare zeitliche Einordnung dient der Entlastung der Verhandlungsprozesse zwischen dem Spieler und dem Verein.

Die Aussage des Rekordnationalspielers zielt darauf ab, zu zeigen, dass eine Vertragsverlängerung unter normalen Voraussetzungen stattfand. Erst im Nachhinein, also Monate später, trat die neurologische Erkrankung zutage. Für Matthäus ist dies der entscheidende Punkt, der die Fairness der Vertragsverhandlungen bestätigt und Vorwürfe gegenüber dem Management ausräumt.

Advertisement

Reaktion der Vereinsverantwortlichen Hainer und Dreesen

Auch die offiziellen Vertreter des FC Bayern München äußern keine Zweifel an dieser Darstellung der Ereignisse. Nach der Jahreshauptversammlung des Vereins bestätigten sowohl Aufsichtsratschef Herbert Hainer als auch sein Vorgänger Jan-Christian Dreesen öffentlich ihre Unwissenheit über die Erkrankung. Beide betonen die transparente Kommunikation zum Zeitpunkt der Vertragsverlängerung.

Herbert Hainer erklärte ausdrücklich, dass er selbst sowie niemand sonst im Verein von der neurologischen Problematik gewusst habe. Der Aufsichtsratschef fügte hinzu, dass er auch nicht wisse, ob der Spieler selbst zu diesem frühen Zeitpunkt über das volle Ausmaß der Diagnose informiert war. Hainer schließt kategorisch aus, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung vorlagen.

Jan-Christian Dreesen unterstützte diese Position ebenfalls. Die Einigkeit der Vereinsführung unterstreicht die Seriosität des gesamten Prozesses. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die hohen finanziellen Zusagen von 25 Millionen Euro pro Jahr auf basis unvollständiger medizinischer Daten gewährt wurden. Die Verantwortlichen distanzieren sich klar von der Idee, dass Wissen über die Krankheit die Verhandlungen beeinflusst hätte.

Psychologischer Druck und die Rolle von Rummenigge

Matthäus lenkt den Fokus von den finanziellen Details zurück auf den Menschen Jamal Musiala. Er beschreibt den jungen Star als jemanden, der einfach nur Fußball spielen möchte. Musiala schlage keine Zeitungen auf und vermeide soziale Medien, um sich nicht von den äußeren Umständen belasten zu lassen. Dieser Rückzug ist für Matthäus ein Zeichen der Resilienz und des Schutzes vor negativen Einflüssen.

Advertisement

Dennoch leide der Spieler unter der Situation, da für Athleten der Zweifel an der eigenen Leistungsfähigkeit die schlimmste Herausforderung darstelle. Gleichzeitig bestehen die hohen Erwartungen an seine Person fort. Matthäus merkt an, dass diese Diskrepanz zwischen äußerem Druck und innerem Wunsch nach Normalität besonders schwer wiegt. Dabei spielen auch Figuren wie Karl-Heinz Rummenigge eine Rolle in der emotionalen Unterstützung, auch wenn Matthäus sich hier mehr auf den Spieler als Person konzentriert.

Aussichten auf die sportliche Rückkehr

Lothar Matthäus hegt große Zuversicht für die Zukunft von Jamal Musiala. Er ist überzeugt, dass der Spieler wieder eine wichtige Rolle im Team einnehmen kann. Auch wenn man nach einer solchen Erkrankung nie exakt vorhersagen kann, wie die Rückkehr aussehen wird, sieht Matthäa im Ehrgeiz des Spielers den besten Garant für den Erfolg.

Matthäus betont, dass Musiala alles daran setzen wird, um Zweifler und Kritiker zu überzeugen. Seine Liebe zum Fußball und sein Konkurrenzdünkel würden ihn antreiben, die Hürde zu meistern. Diese psychologische Stärke ist laut Matthäus der Schlüssel zur baldigen Rückkehr auf das Spielfeld. Der Weltmeister von 1990 sieht in dem Spieler die notwendigen Eigenschaften, um die Krise zu überwinden.

Zudem geht Matthäus davon aus, dass das Thema in der Mannschaft breit diskutiert wird. Viele Teamkollegen stünden auf der Seite Musialas und könnten nicht verstehen, warum man ihn in diesem Moment mit zusätzlichen Belastungen konfrontiert. Die Solidarität im Kader sei enorm, und es gehe darum, dem Spieler jede mögliche Unterstützung zu zukommen lassen. Die Teamkollegen verstehen die Notwendigkeit, ihm Raum zur Genesung zu geben, statt ihn zu pressen.