Lothar Matthäus warnt vor Simeones Aggression gegen Bayern in Madrid

Lothar Matthäus blickt auf seine harten Duelle mit Diego Simeone zurück. Der Rekordnationalspieler beschreibt den Atlético-Coach als aggressiv und warnt FC Bayern vor der Hexenkessel-Atmosphäre in Madrid.

Lothar Matthäus (65) hat vor dem kommenden Champions-League-Achtelfinalhinspiel des FC Bayern München bei Atlético Madrid eindringliche Warnungen ausgesprochen. Der deutsche Rekordnationalspieler beschreibt den Gegner und dessen Trainer als eine der aggressivsten Kräfte des europäischen Fußballs. Das entscheidende Duell findet am Dienstagabend um 21 Uhr im Rahmen der UEFA Champions League statt und wird exklusiv über Amazon Prime Video übertragen.

Simeones brutale Spielweise als Spieler

Diego Simeone (56), seit 2011 ununterbrochen als Cheftrainer von Atlético Madrid amtierend, wird von Matthäus als extrem harter Gegner charakterisiert. Der Experte für Sky Sports erinnert sich an die Zeiten zurück, als er als Spieler beim Inter Mailand aktiv war und Simeone für den Abstiegskandidaten Pisa auflief. In dieser Phase der 1980er und frühen 1990er Jahre galt Simeone als Taktiker, der keine Rücksicht auf die eigenen Stürmer nahm.

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Matthäus betont, dass man als Gegenspieler von Simeone zwingend Schienbeinschoner vorne und hinten benötigte, um den körperlichen Attacken standzuhalten. Der argentinische Coach zielte systematisch auf die spielerischen Macher und offensiven Mittelfeldspieler ab. Matthäus vergleicht diese Taktik mit der Deckung von Superstars wie Michel Platini, Diego Maradona, Zico und Hansi Müller, die bereits ein Jahrzehnt zuvor durchgeführt wurde. Anders als viele seiner Zeitgenossen kam Matthäus jedoch ohne Foulspiel zurecht, da er seine Geschwindigkeit nutzte, um den Attacken auszuweichen.

Auch Maradona war vor Simeone nicht sicher

Was Matthäus persönlich am meisten beeindruckte, war die Haltung Simeones gegenüber seiner eigenen Fußballlegende, Diego Maradona (†60). Obwohl beide die argentinische Nationalmannschaft repräsentierten, warnte Matthäus davor, Simeone als Teamkollegen zu unterschätzen. Der aktuelle Trainer von Atlético Madrid habe seinen eigenen Kapitän und Weggefährten im Trikot Argentiniens ebenfalls hart attackiert, sobald die Mannschaften aufeinandertrafen.

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Diese interne Härte und der Respektlosigkeit gegenüber Idolen prägen bis heute das Image des 56-Jährigen. Matthäus beschreibt Simeone als einen Vulkan an der Seitenlinie, der mit Schaum vor dem Mund schreit. Diese emotionale Intensität ist unverändert geblieben und stellt für die Gäste aus München eine massive mentale und taktische Hürde dar, die weit über die reine Spielstrategie hinausgeht.

Bayern unter Danks vor harter Herausforderung

Der FC Bayern München tritt am Dienstag unter der Leitung von Interimstrainer Aaron Danks (43) an, da Cheftrainer Vincent Kompany weiterhin wegen einer Hirnhautreizung pausieren muss. Matthäus ist der Ansicht, dass diese Situation das Spiel für die Münchner nicht einfacher machen wird. Stattdessen sieht er in der Begegnung eine wertvolle Lerngelegenheit, die man nicht jede Woche im Kalender vorfindet.

Die Atmosphäre im Stadion wird als echtes Hexenkessel-Erlebnis beschrieben. Die Fans von Atlético Madrid stehen ihrer Mannschaft mit einer Aggressivität bei, die an die ihres Trainers erinnert. Sie unterstützen ihre Elf nicht nur, sondern schüren die Intensität des Spieles weiter. Für die Bayern bedeutet dies, dass sie sich durch diese massive Herausforderung durchkämpfen müssen, um im zweiten Spiel gute Chancen zu haben.

Warnung vor der emotionalen Dynamik

Thomas Müller (37/jetzt Vancouver Whitecaps) hatte im Oktober 2020, mitten in der Corona-Pandemie und vor leeren Stadien, die Atlético-Spieler als die größten Rabauken des europäischen Fußballs tituliert. Obwohl die Rahmenbedingungen heute anders sind und Müller nicht mehr für den FC Bayern aufläuft, bleibt die Warnung vor der Disziplinierungsfreudigkeit der Madrilenen aktuell. Die Kombination aus der physischen Härte der Spieler und der emotionalen Explosivität von Diego Simeone macht dieses Spiel zu einem besonderen Erlebnis.

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Matthäus hofft, dass die Spieler von Aaron Danks die Aggressivität des Gegners als positive Herausforderung begreifen. Die Fans vor Ort werden erwartet, den Kampfgeist des Teams zu schüren. Für den FC Bayern ist es ein Test, der über den weiteren Verlauf der Champions-League-Kampagne entscheiden könnte, da man in einer solchen Atmosphäre zeigen muss, dass man die Nerven behält und technisch überlegen bleibt.