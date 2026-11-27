Einmal den Jackpot knacken - diesen Traum haben wohl alle Glücksspieler. In Belgien geht er für fast 360.000 Menschen in Erfüllung - zumindest denken sie das.

Einmal den Jackpot knacken - diesen Traum haben wohl alle Glücksspiel er. In Belgien geht er für fast 360.000 Menschen in Erfüllung - zumindest denken sie das.

"Sie haben die Gewinnkombination gefunden": Diese Nachricht verschickte die belgische "Loterie Nationale" per E-Mail - gleich an hunderttausende Spieler. Für eine kurze Zeit glaubten 356.906 Menschen am Dienstag, sie hätten den EuroMillions-Jackpot in Höhe von rund 46 Millionen Euro gewonnen, berichtet die "Daily Mail". Die Chancen dafür sind verschwindend gering: Spieler wählen fünf Zahlen zwischen 1 und 50 sowie zwei Sternzahlen von 1 bis 12. Die Wahrscheinlichkeit für den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 139 Millionen.

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Die Mitarbeiter bemerkten den Fehler jedoch schnell. Laut Lotteriesprecherin Stéphanie Deleul handelte es sich um einen "Kommunikationsfehler bei der Gewinnausschüttung.